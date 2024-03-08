رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ووكيل "تموين الجيزة" يفتتحان معرض أهلا رمضان بالمدينة

افتتح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والسيدة/ هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، والمهندس أحمد فؤاد ابو حسين، رئيس مجلس الأمناء، واللواء محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة ريكون للإنشاءات والطاقة، منذ ايام، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي والمقام بمركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة على مساحة ١٠٠٠ م2 لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بمدينة الشيخ زايد.



وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق، أن المعرض يقيمه الجهاز بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، ومديرية التموين، لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس الجهاز أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وأشار إلى أن المعرض يضم ٥٢ باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض السلع الأساسية من (الأرز والزيوت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.



واستمع رئيس الجهاز داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه، للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، وجميع السلع الغذائية تحت إشراف الإدارة البيطرية بالشيخ زايد ومديرية التموين، للرقابة على اللحوم والدواجن وضبط الأسعار.



جدير بالذكر أنه يوجد قافلة طبية من الإدارة الصحية بالشيخ زايد لتقديم الخدمات الطبية (قياس ضغط وسكر كوليسترول ) للمواطنين بالمجان.



حضر الافتتاح المهندس أسامة فكري، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والدكتورة منى بركات، معاون رئيس الجهاز، والسيدة/سامية إسماعيل، مدير تموين أكتوبر، والدكتورة سحر الحسيني، وكيل مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الأمناء.

