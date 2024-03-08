رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالحي الحادي عشر

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، معرض "أهلا رمضان" بالحي الحادي عشر؛ لتوفير السلع الغذائية للسكان ورفع العبء عن كاهل المواطنين، يرافقه  صابر سرور، رئيس مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر، والدكتور محمد خميس، رئيس جمعية المستثمرين، وأسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأعضاء مجلس الأمناء والوفد المرافق له.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تلقى المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".


وقال المهندس عادل النجار، إن معرض " أهلا رمضان " هذا العام مقام على مساحة ١١٠٠ متر مربع بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادي عشر والحى الثاني عشر محور جمال عبد الناصر، ويوجد نحو ٤٣ عارضا تتنوع معروضاتهم ما بين لحوم، أسماك، مواد غذائية، أسر منتجة، فراخ، ياميش والعطارة، مضيفا أن المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثامنة مساء.
 

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