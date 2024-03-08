عبدالملك: أتمنى ألا يحتفل إمام عاشور أمام الزمالك.. وجوميز مدرب واعد

الفجر الرياضي
أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن حالة لاعبي الأهلي والزمالك يوم المباراة، وتنفيذ تعليمات المدربين، وحالة الفريق الجماعية وأيضا اللاعبين كأفراد، والالتحامات والتمريرات، ستكون حاسمة في حسم لقاء نهائي كأس مصر.

عبدالملك: أتمنى ألا يحتفل إمام عاشور أمام الزمالك.. وجوميز مدرب واعد 

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "العمل الفني والتكتيك أساس في تغيير شكل أي فريق، والزمالك خاض 3 مواجهات تحت قيادة جوميز، باللاعبين القدامي وبعض العناصر الجديدة، وظهرت بعض الملامح الفنية منها الضغط المنظم، والتكتيك أساس كرة القدم، مع كواليتي اللاعبين الذي يكون له دور كبير".

وأضاف: "خلال فترة وجود فايلر ثم موسيماني مع الأهلي، كان شكل الفريق الأحمر مع فايلر جيدًا وهناك إيجابية رائعة على المرمى، بينما موسيماني لم يكن له نفس الشكل الفني، وكان يعتمد على 14 لاعب فقط".

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وأكمل: "جوزيه جوميز مدرب واعد واعجبني اسلوبه في الضغط العالي خلال المباريات، وتصريحاته إيجابية في صالح اللاعبين، وأي مدرب يدافع عن لاعبيه ويمنحهم ثقة كبيرة قبل المباريات الهامة، وأرى أن تلك التصريحات هامة قبل مواجهة كبيرة، كما أنه يعلم وجود ضغوط جماهيرية كبيرة كما أن الأهلي بقيادة كولر فاز في أخر 3 مباريات".

وزاد: "فيريرا مدرب جيد وكان يحبه اللاعبين في الزمالك، ويمتاز بالعدالة بين لاعبي الفريق، وصنع فريق قوي في الفريق من لاعبين أساسيين وبدلاء، والجميع كان يحب التدرب تحت قيادته، وهذه هي أهم ميزة في المدير الفني بأن يكون أي لاعب مقبل على التدريبات ويريد المشاركة بقوة".

وتابع: "عبدالله السعيد من عناصر الخبرة ولديه قدرات جيدة على التمريرات المميزة في المناطق الهجومية، ولكن حتى الآن لم يظهر 70% من مستواه، ومن الوارد أن يظهر جيدًا في اللقاء ويستطيع التسجيل، وسيكون أمر مفرح للجماهير بالتأكيد أن يسجل عبدالله أو ناصر ماهر، وجمهور الأهلي أيضا يتخيل نفس السيناريو مع إمام عاشور".

وأتم: "أتمنى ألا يحتفل إمام عاشور أمام الزمالك".

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