مشاهدة مباراة الهلال والرياض اليوم بث مباشر يلا شوت

جولة سعودية مع Al Hilal vs Al Riyadh اليوم، مشاهدة مباراة الهلال والرياض اليوم بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، ويسعى فريق الهلال إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المذهلة عندما يحل ضيفًا على فريق الرياض، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهدف الرئيسي لـ "الزعيم" هو تحقيق الفوز الحادي والعشرين في الدوري السعودي، بهدف زيادة الفارق في صدارة الجدول إلى 12 نقطة مع منافسه النصر، بعد خسارة "العالمي" في هذه الجولة أمام الرائد بنتيجة 1-3.

وكان فريق الهلال قد تحقق الفوز في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب الاتحاد بنتيجة 3-1، وتكرر الفوز في مباراة الذهاب بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-0.

من جانبه، يسعى فريق الرياض الذي يحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، إلى تفادي تكرار الهزيمة الكبيرة في المباراة السابقة بنتيجة 1-6، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

يمكن للمشجعين داخل المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة الهلال والرياض مجانًا عبر قناة SSC1 SD، والتي تعرض اللقاء بتقنية الصورة العادية، دون تغطية إضافية قبل أو بعد المباراة. أما لمتابعي الخارج، فيمكنهم الاشتراك في إحدى باقات شركة الرياضة السعودية لمشاهدة المباراة بتقنية HD، ومع تغطية شاملة لأبرز الأحداث والكواليس قبل وبعد المواجهة.

من المقرر بث مباراة الهلال والرياض على قناة SSC1 HD المشفرة، وللولوج إليها، يتطلب الأمر جهاز استقبال GOBX. هذا يتيح للمشاهدين خارج المملكة الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الجودة لديربي العاصمة، مع توفير تغطية شاملة لجميع جوانب المباراة والأحداث المحيطة بها.

من معلق مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

هناك خيارات متعددة للاستماع إلى معلق مباراة الهلال والرياض عبر قنوات SSC. داخل المملكة العربية السعودية، يمكن الاستماع إلى التعليق المباشر للمباراة عبر القناة المفتوحة، حيث يتولى فهد عريشي مهمة التعليق.

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أما في القناة المشفرة، فهناك اثنين من خيارات التعليق الصوتي، حيث يمكن الاستماع إلى فهد العتيبي في القناة الصوتية الأولى، بينما يكون راشد الدوسري هو المعلق عبر القناة الصوتية الثانية. هذه الخيارات تتيح للمشجعين التمتع بتجربة مشاهدة مميزة، بتعليقات متنوعة واحترافية تضيف إلى أجواء المباراة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الهلال والرياض متاحًا مجانًا من خلال تطبيق "شاهد"، ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية.

لمشاهدة مباراة الهلال والرياض بث مباشر | من هنا

أما من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والرياض هو يوم الجمعة الموافق 8 مارس/ آذار 2024، وستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد "الملز".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، والرابعة مساءً بتوقيت مصر. ستكون هذه الفترة من اليوم هي الوقت المناسب لعشاق كرة القدم لمتابعة هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين.

تشكيلة الهلال المتوقعة في مواجهة الرياض:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سافيتش - مالكوم - ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

تشكيلة الرياض المتوقعة في مواجهة الهلال:

حراسة المرمى: كامبانا

خط الدفاع: الشويعي - أسيري - توسكا - الخيبري

خط الوسط: توري - الرشيدي - خوانمي

خط الهجوم: غراي - الدوسري - موسونا

الهلال ضد الرياض … دوري روشن السعودي

يواصل فريق الهلال مسيرته المتألقة في دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023/2024، حيث يحل اليوم الجمعة ضيفًا على فريق الرياض في إطار الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة. ستقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومن المتوقع أن يسعى الهلال لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة الدوري.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، حيث خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مبارتين دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن. يسعى الفريق للاستمرار في هذا الأداء المتميز وتحقيق الانتصارات الإضافية لتعزيز موقعه في الصدارة.

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من جانبه، يدخل فريق الرياض المباراة وهو في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 22 مباراة. يسعى الرياض للظهور بأداء قوي وتحقيق الانتصار لتحسين موقعه في الجدول والابتعاد عن منطقة الهبوط.

من المتوقع أن تكون المواجهة بين الهلال والرياض مثيرة، حيث يتنافس الفريقان على النقاط الثلاث وتحقيق الأهداف المحددة لهما في هذا الموسم. يعد الهلال المرشح الأقوى للفوز بالمباراة، نظرًا لأدائه المتميز وقوة تشكيلته، لكن الرياض سيسعى لتقديم أداء قويًا والمنافسة على النقاط بكل إمكانياته.

على الرغم من أن الهلال يعاني بعض الغيابات البسيطة في صفوفه، إلا أنه يمتلك عمقًا في التشكيلة وقدرة على تعويض الغيابات بسهولة. من المتوقع أن يعتمد المدرب خورخي جيسوس على استراتيجية هجومية للسيطرة على مجريات المباراة وتحقيق الانتصار.

من جهته، يسعى فريق الرياض للظهور بأداء قوي والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. يعلم لاعبو الرياض أهمية هذه المواجهة وسيبذلون قصارى جهدهم للفوز وحصد النقاط الثلاث.

بهذا السياق، يتوقع أن تكون مباراة الهلال والرياض مثيرة وممتعة لعشاق كرة القدم، حيث ستكون فرصة للاستمتاع بمشاهدة المباراة ومتابعة أبرز الأحداث والتطورات على أرض الملعب.