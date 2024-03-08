يلا شوت "الاهلي"..مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر في نهائي كأس مصر

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر في نهائي كأس مصر

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر في نهائي كأس مصر،مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشرة ومتواصلة في نهائي كأس مصر يُثير اهتمام العديد من عشاق كرة القدم،ستجرى هذه المواجهة القوية والمثيرة بين الفريقين العملاقين في ملعب خارج الحدود المصرية، حيث يتنافس الفريقان على الفوز بلقب الكأس، المدرب جوزيه جوميز يتطلع إلى تحقيق لقبه الأول مع الزمالك عندما يواجه الأهلي في المباراة النهائية، كان من المقرر إقامة هذا الديربي في ملعب الأول بارك في الرياض في المملكة العربية السعودية. الأهلي استمر في سلسلة انتصاراته بفوزه على يانج أفريكانز 1-0، في حين نجح الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية بأداء مقنع في مجموعته.

تحدث خوسيه جوميز قبل المباراة في مؤتمر صحفي وأعرب عن ثقته في فريقه وتعهده بالفوز بأول لقب له مع النادي، أشار إلى أن المباراة ستكون تكتيكية للغاية وأكد أهمية دعم الجماهير للاعبين في الملعب، بدأ مسيرته مع أهلي جدة بكأس السوبر ويتطلع إلى تحقيق إنجاز مماثل مع الزمالك بفوزهم بكأس مصر.

من المتوقع أن يدير الحكم البولندي سيمون مارسينياك مباراة نهائي كأس مصر 2022-23 بين الأهلي والزمالك، كان من المقرر أن يقام ديربي القاهرة يوم الجمعة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، كلا الفريقين كانا في حالة جيدة مؤخرًا، حيث قاد الأهلي مسيرته دون هزيمة إلى سبع مباريات في جميع المسابقات، بينما فاز الزمالك بمجموعته بشكل مقنع في CAF كأس الكونفيدرالية،تم اختيار سيمون مارسينياك لتحكيم نهائي كأس مصر، حيث سبق له التحكيم في نهائيات دوري أبطال أوروبا 2023 وكأس العالم للأندية 2023.

القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

تبث قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر في نهائي كأس مصر

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أون تايم سبورتالتردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز 27500

تقوم القنوات ببث مباراة الفريقين الكبيرين، الأهلي والزمالك، في المباراة النهائية لكأس مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك | من هنــــا

تهتم قناة الرياضية السعودية SSC بنقل فعاليات مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، وذلك عبر الترددات التالية: -

تردد قناة SSC الرياضية السعودية هو 12523.

الاستقطاب: أفقي.

القناة مشفرة.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في كأس مصر.

من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في كاس مصر

الحارس الأساسي: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود علاء- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

وسط الميدان: عماد نبيل دونجا- محمد شحاتة- عبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر منسي- محمود عبدالرازق شيكابالا.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك المتوقع في كأس مصر

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول

خط الوسط مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور

خط الهجوم بيرسي تاو- وسام أبوعلى- حسين الشحات