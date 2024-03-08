حملة هدفها توعيك.. طلاب قسم إعلام حلوان يقدمون مشروع تخرج بعنوان "ثغرة" لحماية البيانات من الاختراق

أخبار مصر
طلاب المشروع
طلاب المشروع

تحت شعار سدّ ثغراتك احمي بيناتك أطلقت مجموعة من طلاب شعبة العلاقات العامة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان مشروع تخرجهم للعام الجامعي 2024/2023 بعنوان «ثغرة»؛ للحماية من التهديدات الإلكترونية المنتشرة.

وتعرف "ثغرة" بأنها حملة إعلامية، هدفها التوعية بأهمية الأمن المعلوماتي وضرورة حماية البيانات وسلامة المعلومات، والعمل على زيادة الوعي لدى فئات المجتمع للوقاية من التهديدات الرقمية المختلفة، وإيضاح أنواع الثغرات المتوقع الوقوع بها ومنع المُخترقين من الوصول الغير المشروع من أجل التخريب، أو التشهير، أو السرقة.

وتتناول الحملة في المقام الأول مدى أهمية وخطورة الأمن المعلوماتي على كل من الفرد، المؤسسات حتى وصولًا إلى الحكومات، وإبراز جهود الدولة المتواصل في إضفاء التحديثات على البنية التحتية للاتصالات، لحماية أمنها المعلوماتي من التهديدات والحروب السيبرانية.
وتشير الحملة بأن مصر من أهم الدول العربية التي أتخذت خطوات هامة لدعم الأمن السيبراني، كما أنها حصلت على المركز 23 عالميًا من بين 182 دولة أخرى، وفقًا لمؤشر" الأمن المعلوماتي GCI" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2020.
وفي النهاية يذكر بأن من يتولى قيادة تلك المشروع الشبابي حمزة ناصر، والأعضاء هم: 
جهاد أسامة، أية أحمد، عبدالرحمن عمر، فريدة محمد، إنجي عبدالسلام، أحمد أيمن، ألاء عبدالوهاب، أمل عصمت، عائشة إبراهيم، جاسمين أسامة، عمر ماجد، روان أسامة، روان حمادة، روان أيمن، شمس أسامة، ولاء الدسوقي، جنة علي، مريم رضا، شروق جمال، إسراء أشرف، نيرة محمد، نانسي إيهاب، ندى إبراهيم، منة محمود، هاجر خالد.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بجودة عالية ودون تقطيع شاهد مباراة نارية تجمع بين الاهلي والزمالك.. "من غير فلوس" بث مباشر لمباراة Al-Ahly vs. Zamalek

بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2024..شاهد الان المباراة" من غير فلوس" وبجودة عالية ودون تقطيع | Al-Ahly vs. Zamalek

موعد مباراة الاتحاد ضد الاخدود في دوري روشن والقنوات الناقلة

عاجل: تحديث أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8 مارس في الأسواق

نهائي كأس مصر.. موعد كلاسيكو الكورة المصرية بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة ومشوار الفريقين قبل مواجهة الليلة

شاهد بالبث المباشر الأهلي والزمالك اليوم.. مشاهدة الأهلي × الزمالك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نهائي كأس مصر 2024

عاجل| حقيقة زيادة أسعار البنزين خلال مارس 2024.. "الفجر" يرد بالأدلة

شاهد مباراة نهائي كأس مصر بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 Al-Ahly vs Al-Zamalek