حملة هدفها توعيك.. طلاب قسم إعلام حلوان يقدمون مشروع تخرج بعنوان "ثغرة" لحماية البيانات من الاختراق

تحت شعار سدّ ثغراتك احمي بيناتك أطلقت مجموعة من طلاب شعبة العلاقات العامة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان مشروع تخرجهم للعام الجامعي 2024/2023 بعنوان «ثغرة»؛ للحماية من التهديدات الإلكترونية المنتشرة.



وتعرف "ثغرة" بأنها حملة إعلامية، هدفها التوعية بأهمية الأمن المعلوماتي وضرورة حماية البيانات وسلامة المعلومات، والعمل على زيادة الوعي لدى فئات المجتمع للوقاية من التهديدات الرقمية المختلفة، وإيضاح أنواع الثغرات المتوقع الوقوع بها ومنع المُخترقين من الوصول الغير المشروع من أجل التخريب، أو التشهير، أو السرقة.



وتتناول الحملة في المقام الأول مدى أهمية وخطورة الأمن المعلوماتي على كل من الفرد، المؤسسات حتى وصولًا إلى الحكومات، وإبراز جهود الدولة المتواصل في إضفاء التحديثات على البنية التحتية للاتصالات، لحماية أمنها المعلوماتي من التهديدات والحروب السيبرانية.

وتشير الحملة بأن مصر من أهم الدول العربية التي أتخذت خطوات هامة لدعم الأمن السيبراني، كما أنها حصلت على المركز 23 عالميًا من بين 182 دولة أخرى، وفقًا لمؤشر" الأمن المعلوماتي GCI" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2020.

وفي النهاية يذكر بأن من يتولى قيادة تلك المشروع الشبابي حمزة ناصر، والأعضاء هم:

جهاد أسامة، أية أحمد، عبدالرحمن عمر، فريدة محمد، إنجي عبدالسلام، أحمد أيمن، ألاء عبدالوهاب، أمل عصمت، عائشة إبراهيم، جاسمين أسامة، عمر ماجد، روان أسامة، روان حمادة، روان أيمن، شمس أسامة، ولاء الدسوقي، جنة علي، مريم رضا، شروق جمال، إسراء أشرف، نيرة محمد، نانسي إيهاب، ندى إبراهيم، منة محمود، هاجر خالد.