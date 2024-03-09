ياميش رمضان بأقل الأسعار.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2024، تم إصدار قائمة جديدة لأسعار المكسرات خلال شهر رمضان لعام 2024، حيث يُعتبر ياميش رمضان من العناصر الأساسية التي تميز هذا الشهر الفضيل في مصر. تشمل هذه القائمة مجموعة متنوعة من المكسرات مثل الفستق واللوز والجوز وعين الجمل، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى مثل التمر وقمر الدين والوجبات الخفيفة الشائعة في رمضان.

تُعتبر هذه الأطعمة ضرورية جدًا خلال الشهر الكريم، ويصعب التخلي عنها. سنلقي اليوم نظرة على أسعار هذه الوجبات والمكسرات في مصر مع بداية العام الجديد 2024، ونتحقق ما إذا كانت الأسعار قد شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

أسعار منتجات ياميش رمضان 2024

منذ القدم اعتاد الناس على تحضير ياميش رمضان وتخزينه، وكذلك تعتبر المكسرات بأصنافها المتنوعة من الأساسيات في كل منزل خلال هذا الشهر المبارك ولهذا، سنتناول معًا في مقال اليوم تعريف أسعار هذه المنتجات.

الربع كيلوجرام من الزبيب المصري الفاخر يباع بسعر أربعة وعشرين جنيه.

ربع كيلو مشمشية بسعر 95 جنيه.

ربع كيلو سوداني بسعر 29 جنيه.

لفة قمر الدين الممتازة التي تزن 400 جرام تباع 100 جنيه ولو تواجد أصناف أخرى بجودة أقل تتراوح أسعارها ابتدءا من 50 جنيه.

ترواح سعر التمر الهندي نحو 47 جنيهًا مصريًا لكل عبوة تزن 400 غرام.

ربع كيلو من اللوز المقشر بسعر 100 جنيه.

القراصيا بوزن 200 جرام بسعر 69 جنيه.

ثمن الكاجو المحمص بسعر 162 جنيه مصري لكل ربع كيلوجرام.

وصل سعر ربع كجم من الفستق المقشر إلى 600 جنيه في مصر.

الربع كيلو من البندق بسعر 150 جنيه.

وصل سعر جوز الهند الخشن إلى أربعة وتسعين جنيه مصري لكل ربع كيلوجرام من وزنه.

اسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024