اعرف على كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024، يظهر اهتمام العديد من المواطنين بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين لعام 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، خاصة في الفترة الحالية.

وقد أعلنت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين عبر موقع الوزارة الإلكتروني وسنوضح فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل المواليد على بطاقة التموين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يجب اتباع عدة خطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين وتتضمن هذه الخطوات النقاط التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التموين المصرية الرقمي بتسجيل الدخول من هنا.

يرجى كتابة رقم بطاقة التموين الشخصية للمواطن في المكان المخصص لذلك.

الضغط على خانة تسجيل فرد جديد في بطاقة التموين.

ادخال كافة المعلومات بما في ذلك اسم الولد واسم الوالدة.

المطلوب هو كتابة اسم الشخص الجديد الذي ولد وتحديد صلته بها مع صاحب بطاقة الهوية.

كتابة الرقم القومي الفريد الخاص بالشخص الذي يمتلك بطاقة التموين.

قبل إجراء عملية الإرسال يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

النقر على زر الإرسال.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

قامت وزارة التموين في وضع مجموعة متطلبات يجب توافرها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:

أن يتم إدراج الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الأربع سنوات.

لا يمكن إدراج أكثر من طفلين في بطاقة التموين المخصصة للزوج والزوجة.

عدم تجاوز دخل صاحب بطاقة التموين الشهري 3000 جنيه.

نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024

بالنسبة إلى نصيب الفرد في بطاقة التموين فقد ورد أنه: