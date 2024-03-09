اعرف على كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024
اعرف على كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024، يظهر اهتمام العديد من المواطنين بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين لعام 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، خاصة في الفترة الحالية.
وقد أعلنت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين عبر موقع الوزارة الإلكتروني وسنوضح فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل المواليد على بطاقة التموين.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
يجب اتباع عدة خطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين وتتضمن هذه الخطوات النقاط التالية:
- ادخل إلى موقع وزارة التموين المصرية الرقمي بتسجيل الدخول من هنا.
- يرجى كتابة رقم بطاقة التموين الشخصية للمواطن في المكان المخصص لذلك.
- الضغط على خانة تسجيل فرد جديد في بطاقة التموين.
- ادخال كافة المعلومات بما في ذلك اسم الولد واسم الوالدة.
- المطلوب هو كتابة اسم الشخص الجديد الذي ولد وتحديد صلته بها مع صاحب بطاقة الهوية.
- كتابة الرقم القومي الفريد الخاص بالشخص الذي يمتلك بطاقة التموين.
- قبل إجراء عملية الإرسال يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.
- النقر على زر الإرسال.
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024
قامت وزارة التموين في وضع مجموعة متطلبات يجب توافرها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:
- أن يتم إدراج الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الأربع سنوات.
- لا يمكن إدراج أكثر من طفلين في بطاقة التموين المخصصة للزوج والزوجة.
- عدم تجاوز دخل صاحب بطاقة التموين الشهري 3000 جنيه.
نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024
بالنسبة إلى نصيب الفرد في بطاقة التموين فقد ورد أنه:
- يحصل كل فرد على زجاجة زيت بحجم 800 مل عبر بطاقة التموين، مع حد أقصى يبلغ أربع زجاجات زيت على البطاقة.
- كما يخصص كيلوغرام واحد من السكر لكل فرد، مع حد أقصى يصل إلى 6 كيلوغرامات على البطاقة.
- كذلك يخصص كيلوغرام واحد من الأرز أو المكرونة للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة.
- كما يخصص نحو 2 كيلوغرامات من الأرز أو المكرونة بحجم 800 جرام للبطاقات التي يبلغ عدد أفرادها أربعة أفراد أو أكثر.