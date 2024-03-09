نجم الزمالك: أخطاء جوميز في مباراة القمة طبيعية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أخطاء جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي طبيعية.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ترتيب المباريات لأي مدرب جديد يكون مهمًا للغاية".

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وأضاف: "على جماهير الزمالك ألا ينساقوا وراء حملات الهدم، لأنني أعلم ما سيحدث في الأيام القادمة".
وتابع: "أخطاء جوميز في المباراة طبيعية بالنسبة لمدرب يتولى الفريق منذ أيام قليلة.. هو أخذ المغامرة في المباراة، لكن كان هناك توازن بعدم اندفاع الأظهرة".
وأكمل: "جوزيه جوميز نجح في فكرته في المباراة، وجعل النادي الأهلي عاجزًا في العديد من أوقات المباراة.. وسط ملعب الأهلي كان ضعيفًا للغاية في الناحية الدفاعية".
وواصل: "نادي الزمالك إذا كانت أزمته في المدرب لكان الأمر سهلًا، ولكن الأمور أكبر من ذلك.. الزمالك يحتاج لحارس مرمى وثنائي في خط الدفاع".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك يجب أن يكون لديه حارس مرمى لا تسكن شباكه أهدافًا مثل هدفي الأهلي، خصوصًا الهدف الثاني".

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