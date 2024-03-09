رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن النادي الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء لم تحتسب في مباراة الزمالك، التي أُقيمت في نهائي بطولة كأس مصر.
وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحكم كان هادئًا وواثق في نفسه، ولم يكن لديه توتر أو قلق".
وأضاف: "الحكم كان محظوظًا، لم يتعرض لاختبارات صعبة.. كنت أتمنى أن يكون الحكم مصريًا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك".

txt

"لم أشعر بأي قلق".. تعليق مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي أمام الزمالك


وتابع: "الأهلي له ركلة جزاء واضحة.. إمام عاشور تعرض للعرقلة، والخطأ الأكبر على غرفة خلع الملابس.. إمام عاشور قدمه سبقت لاعب الزمالك، لذا هناك ركلة جزاء.. الحكم أصر على استكمال اللعب، من الممكن أن تمر عليه، ولكن كان يجب أن يتدخل حكام تقنية الفيديو".
وأكمل: "حالة إصابة أحمد سيد زيزو كان يجب أن يشهر فيها الحكم البطاقة الصفراء فيها للاعب الأهلي، كريم نيدفيد".
وواصل: "هناك حالة أخرى الإخراج لم يوضحها بشكل جيد وهي عرقلة حسين الشحات، وكان من الممكن أن يتم احتسابها ركلة جزاء للأهلي".
واستطرد: "البطاقة الصفراء التي حصل عليها إمام عاشور صحيحة حتى إذا لم يتم احتساب الهدف.. هو سلوك غير رياضي".
وأتم رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: "راض عن أداء التحكيم في المباراة، هو حكم جيد، والمباراة لم تكن صعبة عليه، يُلام فقط في ركلة جزاء لم تحتسب وبعض البطاقات الصفراوات".

النادى الاهلى الاهلي والزمالك مباراة الزمالك كريم نيدفيد
Elfagr.org

مواد متعلقة

أول رد فعل من إدارة الزمالك عقب الهزيمة أمام الأهلي (شاهد)
ads

الأكثر قراءة

الريدز يُكمل انتصاراته على الزمالك ويُتوّج باللقب السادس والثلاثين..شاهد أهداف مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر 8-3-2024

أول رد فعل من إدارة الزمالك عقب الهزيمة أمام الأهلي (شاهد)

عاجل: موعد أول أيام شهر رمضان 2024 في المغرب وفقًا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

منتخب مصر للإنقاذ يستأنف تدريبه لليوم الثاني بمعسكره ببورسعيد

جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر

كولر وكهربا يردان بحسم على شائعة خلافهما (شاهد)

عاجل| "الفجر الرياضي" يكشف التفاصيل.. سقوط أحمد شوبير في مدرجات ملعب نهائي كأس مصر

سويلم: تغير المناخ يمثل تحد كبير لقطاع المياه في مصر والدول الإفريقية