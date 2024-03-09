أمين عام حماة الوطن: يوم الشهيد تأكيدا على تضحيات قواتنا المسلحة في السلم والحرب

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عاما حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن احتفال الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها بيوم الشهيد تقديرا منهم لهؤلاء الرجال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم وأن الشعار الذي اتخذته قواتنا المسلحة "ويبقى الأثر" يؤكد أن مصر لن تنسي شهدائها الأبرار الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة وسطروا في صفحات مضيئة تاريخ مصر الخالد دفاعا عن ترابها الغالي.



وأكد اللواء طارق نصير أن تاريخ هذا الوطن تمتلئ صفحاته ببطولات وأمجاد شهدائنا الأبرار الذين تحطمت على أيديهم كل من حاول الاقتراب أو المساس من تراب وآمن مصر واستقرارها وستبقي أمجادهم العطرة خالدة تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل ليؤكدو يوما بعد يوم أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وانماتضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمن لصون مصر وأمنها واستقرارها.



وأشاد بما اكدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات الندوة التثقيفية ال39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وهو أن العالم يشهد منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة حيث يسقط الآلاف في قطاع غزة ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة ونبذل اقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم واغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات لهم.



مشيرا إلى ان الرئيس السيسي كان حريصا على أن يظل معبر رفح مفتوحا 24 ساعة لادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناه عن أشقائنا الفلسطينين.



وثمن ما اكدة الرئيس السيسي ان مصر لن تخون أشقائها في الماضي وستظل على العهدفي الحاضر والمستقبل وسنحافظ على كل شبر من ارضنا وبلادنا فكلنا مسؤولون نحميها كما هي

وبحدودها المعروفة منذ آلاف السنوات ولن نفرط فيها.



ووجه اللواء طارق نصير التحية إلى روح الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض في الاحتفال بيوم الشهيد ولكل شهداء مصر الأبرار عبر تاريخها الطويل واخرهم شهداء معاركها ضد الإرهاب.



كما وجه التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة المصرية والفريق محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية والضباط والجنود على دورهم في الحفاظ على أمن واستقرار مصر في السلم والحرب.