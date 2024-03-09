المصريين الأحرار يهنئ القيادة السياسية والشعب بذكرى يوم الشهيد

الفجر السياسي
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

يتقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمى آيات التهنئة والتبريك للشعب المصري العظيم والقيادة السياسية ومؤسسات مصر العظيمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، التي توافق التاسع من مارس من كل عام.

وإذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات الأبطال الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن وكرامة شعبه، وإذ نعرب عن بالغ  التحية والاجلال لأرواحهم العطرة التي ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.

إن يوم الشهيد هو يومٌ نستحضر فيه معاني العزة والكرامة والشجاعة، ونستلهم من تضحيات الأبطال الدروس والعبر في التمسك بمبادئنا وقيمنا الوطنية، ونؤكد على عزمنا على مواصلة العمل من أجل بناء مصر قوية ومزدهرة.

وإننا في حزب المصريين الأحرار نؤكد على أننا سنظل حراسًا للوطن، مدافعين عن مصالحه، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.

وختامًا، نوجه التحية والتقدير لكل أسرة شهيد، ونعاهدها على أننا لن ننسى تضحيات أبنائها الأبرار، وأننا سنظل أوفياء لدمائهم الزكية.

عاشت مصر حرة أبية.

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