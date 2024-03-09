وزير خارجية عُمان يزور جناح سلطنته في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة

قام بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العماني بزيارة عمل قصيرة إلى العاصمة الألمانية برلين للاطلاع على جناح سلطنة عمان في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة في دورته الـ 24 وما اشتمل عليه الجناح من التعريف بالمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظات سلطنة عُمان والتنوع الطبيعي والبيولوجي الذي تزخر به، إضافة إلى مختلف الأنشطة الرياضية والفنون والحرف التقليدية والتقاليد الأصيلة للحضارة العمانية مشيدًا معاليه بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المعرض العالمي في قلب أوروبا ودورها الريادي في الابتكار والتجديد وتنوع الخدمات التي تعرضها.

كما اطلع على الفرص الاستثمارية المعروضة في القطاع السياحي، مما يعكس التزام السلطنة وانفتاحها لمختلف الاستثمارات والشراكة في هذا القطاع الحيوي الثقافي والاقتصادي والإنساني.

وتأكيدًا على استحقاق سلطنة عُمان لهذا الامتياز، أعرب وزير الخارجية، عن فخره واعتزازه بدور سلطنة عُمان بوصفها شريكًا رسميًا لمعرض بورصة برلين الدولي للسفر والسياحة، فضلا عن امتنانه للجهود المبذولة لتعزيز القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتطويره ضمن المحاور الرئيسية لرؤية عمان 2040، وكون أن هذا القطاع يمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة مؤكدًا معاليه على أن سلطنة عُمان توفر تجربة سياحية فريدة وجذابة تجمع بين الحداثة والتراث الثقافي العُماني العريق والطبيعة الخلابة وكرم الضيافة العمانية.

كما أعرب وزير الخارجية بأن النهضة المتجددة التي يقود دفتها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمضي بخطى وثابة ورؤية حكيمة ملهمة تصب في المقام الأول في خدمة ومصلحة عمان ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن القطاع السياحي يشهد اليوم نموا متواصلا وله من المقومات والممكنات الكفيلة بجذب المزيد من السياح والاستثمارات في هذا المجال، معربا معاليه عن بالغ تقديره لجهود وزارة التراث والسياحة وجميع العاملين في القطاع السياحي بسلطنة عُمان ونشاطهم ومساهماتهم المستمرة في سبيل تعزيز مكانة سلطنة عُمان بوصفها وجهة سياحية متميزة على الصعيد العالمي. كما أثنى معالي السيد وزير الخارجية على سفارة سلطنة عمان في برلين ودورها في إطار الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتنظيم وإنجاح الرعاية الرسمية لسلطنة عمان في معرض بورصة برلين الدولي للسفر والسياحة لهذا العام.

يذكر أن معرض بورصة برلين الدولي للسياحة هو من أبرز المعارض العالمية ويشهد مشاركة فعّالة من العديد من الدول وشركات السفر والسياحة العالمية. وفي هذا السياق ثمّن معالي السيد وزير الخارجية التسهيلات التي قدمتها الجهات المختصة في ألمانيا الاتحادية وكذلك السفارة الألمانية في مسقط والتي ساهمت عاليا في إنجاح هذه المشاركة العمانية العالمية والنموذجية في المعرض المذكور.