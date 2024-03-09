استمتع بطهي كفتة الحاتي المشوية في المنزل مع الوصفة السهلة

تتمتع الكفتة المشوية بمكانة خاصة بين الأطباق اللذيذة المحبوبة للكثيرين، حيث تجمع بين نكهتها الغنية وقوامها المميز، مما يجعلها اختيارًا ممتازًا لتناولها في العائلة أو في المناسبات الخاصة.

تسعى ربات البيوت دائمًا لتقديم أطباق جديدة ومحببة، وفي هذا السياق، يتصدر استفسارات الباحثين على الإنترنت طرق إعداد الكفتة المشوية في الفرن.

طريقة تحضير كفتة الحاتي الشهية

المكونات

- نصف ملعقة من الفلفل الأخضر الحلو المطحون.

- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

- بصل مفروم.

- حزمة من الشبت.

- نصف كجم من اللحم المفروم.

- بقدونس مفروم.

- طماطم مفرومة.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- نصف ملعقة صغيرة من الشطة (حسب الرغبة).

- ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

طريقة التحضير



1. في وعاء كبير، امزج اللحم المفروم مع البصل، والبقدونس، والطماطم، والفلفل الأخضر، والفلفل الأسود، والشطة، والكزبرة الناعمة. قم بتدليك المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

2. شكّل الخليط إلى أصابع طويلة وضيقة وأدخلها في أسياخ.

3. سخن الشواية وضع أسياخ الكفتة عليها، وقم بتقليبها بانتظام لضمان الشواء المتساوي من جميع الجوانب.

4. عندما تنضج الكفتة وتحصل على اللون البني المطلوب، قم بإزالتها من الشواية.

5. قدم الكفتة المشوية لأفراد العائلة مع السلطة الخضراء والطحينة أو أي وجبات غذائية أخرى تفضلونها.

أسرار نجاح كفتة الحاتي



- استخدام لحم مفروم ذي نسبة عالية من الدهون للحفاظ على طراوة الكفتة.

- توازن كمية البصل للحصول على نكهة مثالية وقوام متجانس.

- إضافة البيكنج بودر والنشا تسهم في الحصول على كفتة متماسكة ومتجانسة.

باستخدام هذه الوصفة السهلة واتباع الأسرار، ستستمتع بتحضير كفتة الحاتي بنكهة رائعة وقوام مثالي في راحة منزلك.