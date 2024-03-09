أصابع الكنافة بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل

أصابع الكنافة تعدّ من الحلويات الشهية التي يفضلها الكثيرون، خاصةً عند تحضيرها بأيديهم في المنزل.

تكمل هذه الحلوى المحبوبة تمامًا فنجان القهوة أو الشاي، وتُعتبر خيارًا مثاليًا للتقديم في المناسبات الخاصة.

إليك طريقة سهلة ومبسطة لتحضير أصابع الكنافة بمكونات قليلة وبطريقة تضمن نجاحًا مذهلًا.

مكونات

حزمة من الكنافة الجاهزة

- كوب من السمن السائل أو الزبدة المذابة

- كوب من الفستق المفروم ناعمًا

- كوب من السكر الناعم

- ملعقة صغيرة من بودرة القرفة

طريقة التحضير



1. تحضير قاعدة الحشو:

- قم بمزج الفستق المفروم، السكر الناعم، وبودرة القرفة في وعاء صغير.

2. تحضير الكنافة:

- افتح حزمة الكنافة الجاهزة وافصل الخيوط بلطف.

- ضع الكنافة في وعاء كبير وأضف إليها السمن السائل أو الزبدة المذابة.

- استخدم يديك لخلط الكنافة بالسمن حتى تتشرب بالكامل.

3. تجهيز الحشو:

- قسّم الكنافة إلى أجزاء متساوية.

- وزّع جزءًا من الكنافة في قالب مستطيل وقم بتسطيحها.

- ضع كمية صغيرة من خليط الفستق على الجزء العلوي من الكنافة.

4. لف الكنافة:

- قم بلف الكنافة على شكل أصابع ضيقة وطويلة.

- قم بترتيبها في صينية خبز مدهونة بالسمن، وكرّر هذه الخطوات لاستخدام كل الكنافة والحشو.

5. الخبز في الفرن

- سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- ضع صينية الكنافة في الفرن واتركها لمدة تتراوح بين 20-25 دقيقة أو حتى تحصل على اللون الذهبي المميز.

6.التقديم

بمجرد أن تبرد قليلًا، قدم أصابع الكنافة وهي لا تزال دافئة للاستمتاع بنكهتها اللذيذة.

أسرار نجاح الكنافة



- ترك المكونات في درجة حرارة الغرفة لمدة قبل البدء في التحضير.

- اختيار كنافة ذات شعيرات متفككة وغير متجمعة.

- استخدام السمن البلدي أو الزبدة وتركها تهدأ في درجة حرارة الغرفة.

- اختيار حشوة طازجة وتوزيع القطر فوق الكنافة بعد الخبز.

- تغطية الكنافة بورق قصدير لفترة قبل التقديم.

باتباع هذه الوصفة والأسرار، ستحظى بأصابع كنافة شهية ورائعة تجعلك تتألقين في تقديمها للضيوف والعائلة.