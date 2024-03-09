حلوى بلح الشام بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

تُعد حلوى بلح الشام من الحلويات اللذيذة والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. تتميز هذه الحلوى بطعمها المميز وملمسها اللزج والشهي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأيام الباردة ورغبات الأسرة في تناول حلوى شهية.

إليك طريقة تحضير بلح الشام بمكونات قليلة وبسيطة لتستمتع بطعمها اللذيذ وتشاركها مع أحبائك.

مكونات عجينة بلح الشام



- 1 ونصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

- 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

- 3 ملاعق ونصف من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- كوب من الماء.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- رشة ملح.

- زيت للقلي (بارد).

شربات بلح الشام



- 3 أكواب من السكر.

- 3 أكواب من الماء.

- شريحة ليمون.

- رشة فانيليا.

طريقة التحضير



1. في وعاء كبير، امزجي الزبدة والماء والملح، وضعيهم على النار حتى يذوب الزبد ويغلي الخليط.

2. أضيفي الدقيق والفانيليا، واخلطيهم جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

3. قومي بإزالة الخليط من على النار واسكبيه في وعاء آخر، واتركيه يبرد تمامًا.

4. بعد أن يبرد الخليط، أضيفي البيض واخفقيهم جيدًا بعد كل إضافة.

5. قومي بوضع العجينة في كيس حلواني، وقومي بعمل قطع بحجم مناسب في صينية بها زيت بارد.

6. سخني الزيت على نار هادئة، وقلّبي القطع حتى تنضج من الداخل وتصبح ذهبية اللون من الخارج.

7. عندما تنضج القطع، قومي بنقعها في الشربات لمدة دقيقة، ثم قدميها وزيّنيها بالفستق المجروش أو جوز الهند المبشور.

سر نجاح تحضير بلح الشام الشهي



1. استخدمي ملعقة خل في العجينة: إضافة ملعقة خل إلى العجينة تجعلها مرنة ومتماسكة، مما يساعد في تحقيق نتيجة مثالية لبيض الشام.

2. تجنبي وضع العجين في زيت ساخن: لا يجب وضع العجين في الزيت الساخن مباشرة، بل يمكن زيادة كمية الزيت في المقلاة قليلًا وتخفيف الحرارة. عندما ينفش ويطفو في الزيت، قلبيه ليحصل على اللون الذهبي المناسب ولا يهبط.

3. لا تضعيه في الشربات وهو ساخن: عدم وضع بلح الشام في الشربات وهو لا يزال ساخن يُفضل. انتظري حتى يبرد قليلًا قبل وضعه في الشربات لتحافظ على قوامه ومذاقه.

4. اتقني عمل الشربات: يجب أن يكون الشربات جيدًا معفوفًا وخاليًا من الرطوبة عندما تحضرينه. يجب أن يكون مثل العسل الأبيض أو أخف قليلًا، لضمان تغلغله بشكل مثالي في بلح الشام وإضافة النكهة المناسبة.

باتباع هذه الوصفة والنصائح، ستحظي ببلح الشام الشهي بنجاح وستحققين نتيجة مثالية تسر الجميع بمذاقها اللذيذ.