تحفة الحلوى: بسبوسة منزلية تمامًا كما في المحلات

إذا كنت من محبي الحلويات، فلا شك أنك قد تذوقت لذة البسبوسة الشهية، وإذا كنت تتوق لتجربة إعدادها في المنزل بنكهة تلك المُقدمة في المحلات، فأهلًا بك في المكان المناسب.

سأشرح لك بخطوات بسيطة ومبسطة كيفية تحضير البسبوسة في المنزل، كما سأكشف لك أسرار تحضير هذه الحلوى الشهية.

طريقة تحضير البسبوسة في المنزل

المكونات



- 2 كوب وربع دقيق البسبوسة

- نصف كوب سكر

- نصف كوب سمن

- كوب وربع حليب

- 2 ملعقة كبيرة عسل

- 2 ملعقة كبيرة جوز الهند المبشور

مكونات الشربات



- كوب وربع سكر

- كوب ونصف ماء

- ملعقة صغيرة عصير الليمون

- ملعقة كبيرة سمن البلدي

طريقة التحضير



1. في وعاء، امزج الحليب مع السكر والعسل حتى يذوب السكر تمامًا في الحليب.

2. في وعاء آخر، قوم بخلط دقيق البسبوسة مع جوز الهند المبشور والسمن، وامزجي المكونات حتى تتغطى حبيبات الدقيق بالسمن.

3. أضفي خليط الحليب والسكر والعسل إلى خليط الدقيق وجوز الهند، وامزجي المكونات حتى تتجانس ولا تحتاج للعجن.

4. اسكبي خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالسمن بشكل جيد، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة لتتماسك.

5. سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية، واخبزي البسبوسة في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريبًا حتى تصبح ذهبية اللون.

6. بعد أن تخرج البسبوسة من الفرن، اسكبي الشربات الساخنة مباشرة فوقها، واتركيها لمدة 10 دقائق لتتشرب الشربات بشكل جيد.

7. اتركي البسبوسة لتبرد تمامًا، ثم قطعيها إلى قطع متساوية.

8. قدمي البسبوسة اللذيذة في طبق التقديم واستمتعي بها مع العائلة والأصدقاء.

أسرار نجاح تحضير البسبوسة



- اختيار السميد المناسب: استخدمي السميد الخشن للحصول على نتيجة تشبه تلك في المحلات.

- استخدام الزبادي: أضفي نكهة رائعة ونعومة باستخدام اللبن الزبادي البلدي الكامل الدسم.

- استخدام السمن البلدي: يعزز السمن البلدي متانة البسبوسة