الإمارات تعلن ترحيبها بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

وعبّرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف السودانية، وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكدت وزارة الخارجية دعمها لكافة الجهود المؤدية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والازدهار.

وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار بريطاني لوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان.

الإمارات العربية المتحدة وقف إطلاق النار في السودان شهر رمضان
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