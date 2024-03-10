اندلاع مظاهرات في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو وشرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين

شهدت مدينة تل أبيب، السبت، مناوشات بين الشرطة ومحتجين في تل أبيب يطالبون باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وقد تم اعتقال بعض المتظاهرين، كما قام محتج بإلقاء قنبلة دخان في طريق كابلان الرئيسي.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المظاهرة حصلت على تصريح، لكن المحتجين توجهوا نحو طريق كابلان في تل أبيب دون تنسيق معها، وأعاقوا حركة المرور وأزالوا حواجز الشرطة.

وأكدت أن عناصرها المنتشرة في المنطقة قامت بإخلاء الطريق من المحتجين، واعتقلت شخصًا يشتبه في أنه قام بإلقاء قنبلة الدخان.

ومنذ شهور، يُنظم الإسرائيليون احتجاجات كل أسبوع تقريبًا تحت شعارات مختلفة، وإن كانت بأعداد أقل كثيرًا عن مثيلاتها خلال المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلاد عام 2023.

حيث يطالب البعض باستقالة الحكومة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إخفاقها الأمني في 7 أكتوبر، بينما يركز البعض الآخر على إطلاق سراح المحتجزين وتقديم مساعدات إلى غزة.