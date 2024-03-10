مفاجآت وأسماء مدهشة في قائمة ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024 وقنوات البث

مفاجآت وأسماء مدهشة في قائمة ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024 وقنوات البث.. يتوقع العديد من معجبي رامز جلال الكشف أسماء ضحايا برنامجه لعام ٢٠٢٤، حيث تم الكشف مؤخرًا عن المشاركين في هذا البرنامج الشهير الذي يعرض في شهر رمضان كل عام، البرنامج ممتع ومثير ويحظى بشعبية كبيرة بين المعجبين في مصر وجميع الدول العربية، حيث يقدم محتوى ترفيهي يثير الضحك من خلال المقالب التي يفاجأ بها نجوم الوطن العربي، وكما هو معروف يحرص رامز جلال على استضافة شخصيات مشهورة في عالم الرياضة والفن والإعلام لجذب الجمهور، ويترقب الجميع قائمة أسماء الضحايا في هذا البرنامج.

أسماء ضحايا برنامج رامز جلال 2024

مفاجآت وأسماء مدهشة في قائمة ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024 وقنوات البث

بعد إصدار البرومو التشويقي لبرنامج رامز جلال، بدأ البحث عن أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024 يتزايد، ويستضيف رامز نحو 30 ضيفًا خلال 30 حلقة طيلة شهر رمضان، وتم الكشف مؤخرًا عن أسماء الضحايا الذين سيتعرضون للمقلب هذا العام، ويعد برنامج رامز من البرامج الأكثر مشاهدة، حيث يوفر للمشاهدين فرصة لقضاء وقت ممتع ومثير، ويذكر أن البرنامج يصور في دبي ويجري المقلب في مدينة ملاهي تحتوي على العديد من الألعاب، بما في ذلك بيت الرعب الذي يدور حوله المقلب.

قائمة أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024

تم تسريب عدد من المشاهير الذين سيشاركون في برنامج رامز جلال هذا العام، ومن المتوقع وجود العديد من المفاجآت في البرنامج:-

الفنان عمرو يوسف.

الفنان محمود عسيلي.

الفنانة حنان مطاوع.

الفنانة هنا الزاهد.

الفنانة هنادي مهنا.

اللاعب أحمد عبد القادر.

اللاعب إمام عاشور.

تردد برنامج رامز قفل اللعبة 2024

تظل الحقيقة حول الضحايا في البرنامج سرية حتى اللحظة الأخيرة، مما يثير حماس المشاهدين لمتابعة البرنامج خلال شهر رمضان المبارك 2024، لذا يتم عرض البرنامج على قناة MBC مصر بمجرد دخول وقت الإفطار، على التردد التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.