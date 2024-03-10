عاجل| شهر رمضان الثلاثاء المقبل في هذه الدولة

على الرغم من إعلان بعض الدول الإسلامية إن هلال شهر رمضان سيولد فلكيا غدا الاثنين، إلا أن الوضع جاء مختلفا في إيران.

وصرح عضو مقر الاستهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية، حجة الإسلام علي رضا موحج نجاد، بأن الخبراء يتوقعون موعد رمضان 2024 في إيران بعد غد الثلاثاء.

ومن المتوقع تحري معظم الدول العربية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول الصيام يوم الاثنين 11 مارس، إلا أن دولة إيران تتوقع موعد رمضان 2024 الثلاثاء بعد غد الموافق 12 مارس.

موعد رمضان 2024 في إيران

ويتوقع الخبراء في إيران موعد رمضان 2024، فمن المقرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، إذ أن الهلال سيظهر مساء غدًا، بالتالي فإن يوم الثلاثاء هو أول شهر رمضان في إيران، حسب وكالة «مهر للأنباء» الإيرانية.