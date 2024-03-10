تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يلتقي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويواجه ليفربول بنظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الـ 5.45 مساء على ملعب أنفيلد.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيهلر.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، روبرتسون، جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاى، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة مساء اليوم الأحد بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

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