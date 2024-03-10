تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويواجه ليفربول بنظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الـ 5.45 مساء على ملعب أنفيلد.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة مساء اليوم الأحد بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 62 نقطة.