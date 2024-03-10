تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يلتقي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويواجه ليفربول بنظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الـ 5.45 مساء على ملعب أنفيلد.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة مساء اليوم الأحد بتعليق عصام الشوالي.

txt

بيسيرو: الزمالك كان أفضل من الأهلي في نهائي كأس مصر

txt

ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ويحتل الريدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

مانشستر سيتي ليفربول الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وليفربول تشكيل مانشستر سيتي
Elfagr.org

مواد متعلقة

"أولهم عبد الله السعيد".. 3 نجوم خارج مذبحة جوميز لصفقات الزمالك

باستثناء 3 فقط.. جوميز غاضب من صفقات الزمالك الجديدة
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. رد رسمي حول حقيقة انتحار داني الفيس في السجن

عاجل| شهر رمضان الثلاثاء المقبل في هذه الدولة

شاهد مبارايات الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

شاهد بالبث المباشر ليفربول Liverpool اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × ليفربول Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

عاجل| أسعار اللحوم والدواجن تقفز بمعدلات التضخم بمصر من جديد

عاجل.. تأجيل معسكر منتخب مصر 24 ساعة

رسالة اتحاد الكرة إلى الأهلي والزمالك بعد نهائي كأس مصر بالسعودية