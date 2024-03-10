مركز الفلك الدولي يعلن تعذر رؤية هلال رمضان

قال مركز الفلك الدولي، إنه في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

وأضاف مركز الفلك الدولي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه تمكن من رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال علما بأن السماء صافية جدا، لافتًا إلى أن وقت الرصد كان اليوم الأحد 10 مارس 2024م.