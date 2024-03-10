ملوك المقالب.. وسبب تغير شكل البرامج منذ 2011

لا يستطيع أن ينكر أحد أن برامج المقالب والكاميرا الخفية تغير شكلها في ٢٠١١، وكان وراء هذا التغيير برنامج الحكم بعد المزاولة الذي تحدثت عنه كبرى الصحف العالمية والمواقع الإخبارية مثل سي إن إن وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، وكان وراء هذا النجاح عقلية علمية وإعلامية هو د.هيثم الفيل من خلال شركاته أي كلاود ونتس.. وتوالت النجاحات في العديد من البرامج ومنها مراتي في ورطة لشبكة قنوات ال CBC وفلفل شطة الجزء الأول لقناة الحياة والجاسوس لل mbc والساحر لقناة الحياة والمافيا لقناة روتانا والسكة شمال لقناة روتانا والمحور وشفط دهون لقناة النهار والمتزوجون لقناة النهار.

و اقتحمت شركة نتس السوق الخليجي وأنتجت برنامج المقالب الخليجي فلفل حار...و تدخل Nuts السباق الرمضاني هذا العام ببرنامجين هذا العام وهما برنامجي فلفل شطه الجزء الثاني وبرنامج مراتي في ورطه الجزء الثاني بعد عشر سنوات من نجاح الجزء الأول واللذان يذاعان حصريا على قناة هي.

برنامج فلفل شطة بطولة ريم عبدالحليم وشريف خلوصي وإخراج سالي اسامه والرؤيه الاخراجيه شادي حسين و اشراف عام ورؤية فنيه وفكرة د.هيثم الفيل.



بينما أن بطولة برنامج مراتي في ورطة الجزء الثاني من بطولة سارة زادة التي قدمت الجزء الأول منذ عشر سنوات ورؤية فنية وفكرة د.هيثم الفيل إخراج سالي أسامة ورؤية إخراجية شادي حسين

جانب من البرامج

جانب من البرامج

جانب من البرامج