جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتبادل الخبرات

وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة وصقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل.



ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ التعاون في برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للمتدربين.



هذا ويأتي بروتوكول التعاون انطلاقًا من حرص الجهاز والأكاديمية على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية، بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، وتوحيد الرُؤى وتقديم برامج تدريبية مشتركة من خلال الخبراء والمتخصصين لدى الجانبين وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.



ويمتد التدريب أيضًا ليشمل الخدمات الرقمية التكنولوجيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وإعداد كفاءات متخصصة قادرة على إيجاد وخلق حلول عملية للتصدي للتحديات التي تواجه سوق الاتصالات المصري.



كما يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوى الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والحد من المخاطر السيبرانية في مصر.