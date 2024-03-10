جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتبادل الخبرات

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة وصقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل.


ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ التعاون في برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للمتدربين.


هذا ويأتي بروتوكول التعاون انطلاقًا من حرص الجهاز والأكاديمية على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية، بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، وتوحيد الرُؤى وتقديم برامج تدريبية مشتركة من خلال الخبراء والمتخصصين لدى الجانبين وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.


ويمتد التدريب أيضًا ليشمل الخدمات الرقمية التكنولوجيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وإعداد كفاءات متخصصة قادرة على إيجاد وخلق حلول عملية للتصدي للتحديات التي تواجه سوق الاتصالات المصري.


كما يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوى الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والحد من المخاطر السيبرانية في مصر.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ملخص أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ( 1-1 ) الشوط الثاني اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي 2024

شاهد بالبث المباشر ليفربول Liverpool اليوم (1-1).. مشاهدة مانشستر سيتي × ليفربول Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

دار الإفتاء تعلن عن موعد بداية أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 بعد استطلاع الهلال وأفضل الأدعية المستحبة

شاهد مبارايات الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا (1-1).. مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

عاجل.. تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني والدعم في عدد من مناطق الخرطوم

جارية الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ( 0-1 ) بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

عاجل.. رمضان يبدأ الثلاثاء رسميا في 8 دول

بعد إقراره.. تعرف على أهداف وتعديلات قانون المرور