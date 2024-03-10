رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد محطة تنقية مياه الشرب والمأخذ بالمدينة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطة تنقية المياه بالمدينة والمأخذ،  بهدف التأكد من حسن سير العمل، وفقًا للمواصفات القياسية المطلوبة. 


وتابع رئيس الجهاز ومرافقوه، مأخذ المياه من نهر النيل، والذي يعمل بطاقة إنتاجية ١٠٩ آلاف م٣/اليوم، ومحطة تنقية المياه، والتي تعمل بطاقة إنتاجية ١٠٤ آلاف م٣/اليوم، والحاصلة على شهادة الأيزو.  


ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العاملين بالمحطات بالالتزام بالمعايير الموضوعة، لضمان تقديم مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة  .


وفي سياق متصل، طالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء بالمدينة أصحاب المحال العامة والمستأجرين، وشاغلي المحال العامة، بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحال وتقنين الأوضاع حتى لا يقعوا في مخالفات للقانون، طبقًا لقانون تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية، وفي حالة عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 10-3-2024

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ( 1-1) اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي 2024

دار الإفتاء تعلن عن موعد بداية أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 بعد استطلاع الهلال وأفضل الأدعية المستحبة

شاهد مبارايات الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا (1-1).. مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

جارية الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ( 0-1 ) بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

كلوب يشن هجومًا حادًا على التحكيم الإنجليزي بسبب عدم احتساب ركلة الجزاء أمام السيتي

اجتياح رفح.. أحمد موسى يكشف تحركًا مفاجئًا منتظرًا من جانب إسرائيل (فيديو)

رامز جلال يطرح تتر برنامجه "رامز جاب من الآخر"