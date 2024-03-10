ترحيب عماني بدعوة مجلس الأمن وقف الأعمال القتالية في السودان

أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن قرارًا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان الشقيقة، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أهمية الحوار والحل السياسي كوسيلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الوحدة الوطنية في السودان بما يحقق من فرص السلام والاستقرار للشعب السوداني الشقيق.

ودعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بالمجاعة.

وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".

كما يدعو القرار طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة" ويحضهم على حماية المدنيين.

والخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع للمجلس نداء إلى "جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية".

وأضاف غوتيريش "يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في كل أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني"، محذرا من الأزمة الإنسانية "ذات الأبعاد الهائلة" والمجاعة التي تلوح في الأفق.

وأدى القتال المستمر منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.