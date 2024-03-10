الدجلاوية نور الطيب تفوز بكأس بطولة كليفلاند للاسكواش وتحقق ثالث ألقابها هذا الموسم

توجت بطلة أندية وادى دجلة نور الطيب، بكأس بطولة كليفلاند للاسكواش، لتحقق ثالث ألقابها خلال الموسم الحالي 2023/2024، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح "وادى دجلة" في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية في لعبة الإسكواش، بفضل جهود الإدارة في اكتشاف المواهب ومساندتها لتطوير مستواها والمشاركة في بكل المنافسات.



وفازت الدجلاوية نور الطيب-المصنفة الـ8 عالميًا- بلقب بطولة كليفلاند للاسكواش عقب تغلبها على اللاعبة جورجينا كينيدي- المصنفة الـ6 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-6) (11-6) (11-5).



وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة، ومنذ عودتها حققت بطولتي ساوث ويسترن، و"إيس" ماليزيا.



وتعد بطولة كليفلاند للاسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش - بقيمة جوائز مادية تصل إلى 126،250 ألف دولار.