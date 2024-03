3/11/2024 1:53:45 AM

الإثنين 11/مارس/2024 - 01:53 ص 3/11/2024 1:53:45 AM

شهد مسرح دولبي بهوليوود الفعاليات الرسمية لحفل جوائز الأوسكار، بدورتها رقم 96 لعام 2024.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"- تويتر سابقا، عن حصد فيلم Anatomy of a Fall لجائزة أفضل سيناريو سينمائي أصلي للعام.

وكان ضمن المرشحين لفئة الجوائز نفسها، كل من فيلم The Holdovers، وفيلم Anatomy of a Fall، وفيلم Maestro، وفيلم Past Lives، وفيلم maestro، وفيلم May December.