عاجل.. بايدن: سنواصل قيادة جهود إيصال المساعدات لمليوني محاصر في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني شخص يعانون الحصار منذ أشهر في قطاع غزة.

وأضاف في بيان نشره البيت الأبيض مع حلول أول أيام شهر رمضان أن أمريكا ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة برا.

وقال بايدن "الحرب في غزة سببت معاناة مروعة للشعب الفلسطيني.. أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في حرب غزة معظمهم مدنيون وبعضهم أفراد من عائلات مسلمين أمريكيين".



وتابع "سنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة برا.. ومصرون على أن تعمل إسرائيل على تسهيل فتح مزيد من الطرق والمعابر لتوصيل المزيد من المساعدات". وأشار إلى أن واشنطن ستواصل العمل "دون توقف" للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل.



وأضاف "سنواصل العمل نحو مستقبل من الاستقرار والأمن والسلام يتضمن حل الدولتين وهو الطريق الوحيد نحو سلام دائم".

