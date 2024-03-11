موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان

مع حلول أول أيام شهر رمضان، ينتاب المسلمون شعور بالترقب والاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم بكل تفاصيله ومظاهره الروحانية. يتجه أنظار الناس في القليوبية وبقية أنحاء العالم الإسلامي إلى معرفة موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان للعام 2024، والذي يعتبر بداية صيام شهر الصوم والتقوى.

موعد أذان الفجر في مدينة القليوبية

في يوم الاثنين 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك، يكون موعد أذان الفجر في مدينة القليوبية في تمام الساعة 04:43 صباحًا، وهو الوقت الذي يُعتبر بداية الصيام للمسلمين في هذه البلاد. ومع اقتراب وقت الشروق، الذي يصل إلى الساعة 06:10 صباحًا، يستعد المؤمنون لأداء صلاة الفجر وبداية يومهم الجديد بروحانية وخشوع.

على أهمية الصلاة والتقوى في شهر رمضان، يتجه المسلمون إلى المساجد في وقت الفجر لأداء الصلوات والقراءة من القرآن الكريم، ويتوجهون بالدعاء والاستغفار في هذه الأوقات المباركة. يتفاعل المصلون مع هذه اللحظات الروحانية بروح الإيمان والتضرع إلى الله، وتنعم القلوب بالطمأنينة والسكينة.

تنظيم خطة الدعوة الإسلامية

تنظيم خطة الدعوة الإسلامية وتوجيه الأمور في شهر رمضان يأتي ضمن خطة مديرية أوقاف القليوبية، حيث تعمل اللجان المتخصصة على تيسير أداء العبادات وتوجيه الناس نحو أفضل السلوكيات والأعمال في هذا الشهر الفضيل. وفي هذا السياق، تُزيَّن المساجد بالأضواء والزينة استعدادًا لاستقبال المصلين والمعتكفين خلال الشهر الكريم، مما يضفي جوًا من الروحانية والتقوى على هذه الأماكن المقدسة.

بهذا، يبدأ المسلمون في القليوبية وفي كل مكان في استقبال شهر رمضان بكل حب وترقب، مستعينين بالأعمال الصالحة والصلوات والدعاء للوصول إلى النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ويتطلعون إلى الاستفادة القصوى من هذا الشهر الفضيل لتحقيق التقرب إلى الله والتغيير الإيجابي في حي

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