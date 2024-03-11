ما علاقته بالإخوان.. تعرف على أسباب هجوم رواد "إكس" على طارق العوضي

طارق العوضي.. تصدر اسم المحامي عضو لجنة العفو الرئاسي مؤشرات البحث على موقع "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد البلاغ الذي تقدم به للنائب العام.

هجوم على المحامي طارق العوضي

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقًا"، هجومًا على طارق العوضي معتبرين أنه أهان المصريين في بيانه الذي تقدم به للنائب العام ضد بعض الحسابات المصرية التي تتنمر على العرب خاصة السودانيين والسوريين المقيمين في مصر.

وظهرت العديد من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي تستنكر بلاغ طارق العوضي معربين عن غضبهم بوصف المصريين بـ "اللجان الإلكترونية" خلال بلاغه للنائب العام، فيما طالب بعض المدونيين بضرورة إعتذار المحامي عن ذلك الوصف الذي منحه للمصريين بشكل غير مستحق.

وأوضح بعض المدونون أن البلاغ الذي تقدم به طارق العوضي يهدف في الأساس إلى إهانة المصريين والإساءة إلى سمعة مصر في استقبالها للإخوة اللاجئين بالبلاد خاصة وأن ميوله إخوانية، مستعنيين بنشر صور للمحامي بصحبة حازم صلاح أبو إسماعيل الداعية السلفي الذي استبعد من انتخابات الرئاسة المصرية في وقت سابق لأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.

فيما طالب البعض الآخر بضرورة محاكمة المحامي طارق العوضي بتهمة الإساءة إلى مصر بعد بلاغه وتطبيق أقصى عقوية ليكون عبرة لغيره من الذين يحاولون الإساءة للشعب المصري والدولة المصرية، خاصة في ظل تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها العالم العربي.



بلاغ طارق العوضي المثير للجدل

وفي الساعات الماضية، تقدم المحامي طارق العوضي، ببلاغ للنائب العام، ضد أصحاب بعض الحسابات الشخصية المعروفة والمجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لهجومهم وتنمرهم على الأجانب المقيمين بمصر، مردفًا: "تابعنا بقلق شديد علي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد من الحسابات منها الموثقه ومنها المجهولة وهي لجان إليكترونية، وجود حملات ممنهجة وقد تكون ممولة متخصصة في الهجوم علي الأشقاء العرب خاصة السودانيين والسوريين المقيمين في مصر".

طارق العوضي

وتابع طارق العوضي: "مارست تلك الحسابات جرائم استخدام وسائل التواصل وبث خطاب الكراهية والعنصرية والتنمر، وقد انساق وراء تلك الحسابات بعض من الشباب اللذين يجهلون الدور التاريخي لمصر وقيمتها وسط امتها العربية، إلا أن الأمر تمادي بعد غياب الرقابة والمحاسبة وأصبحت تلك الحسابات تشكل خطر علي الأمن القومي المصري وتنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضدهم وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الأمنية علي وجه السرعة".

وأشار إلى أن هذا الأمر استوجب علينا أداء لدورنا في حماية المجتمع إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنه البلاغ وما احتواه من جرائم عديدة هذا وقد تم القيد البلاغ برقم 711895 عرائض المكتب فحص المكتب الفني.

علاقته بالإخوان

دشن رواد موقع “إكس” هاشتاج بعنوان "طارق العوضي مُحامي الإخوان وذلك بعد واقعة وصفه لبعض المصريين باللجان الإلكترونية.

وروج المغردون مواقف سابقة لطارق العوضي منها رفض أحد الخبراء الأمنيين ومساعد وزير الداخلية الأسبق، حديث المحامي طارق العوضي عن ثورة 30 يونيو ووصفها بالانقلاب، إلا أن الضيف وقتها قال: " لا يا حبيبي 30 يونيو مش انقلاب ومش مسموح بأن حد يقول عليها انقلاب".