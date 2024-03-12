سفير اليابان بالقاهرة يؤكد استعداده لمواصلة العمل مع المنظمات غير الحكومية المحورية بمصر

وقع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر ونادي كامل يوسف المدير التنفيذي لجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، اليوم، عقد منحة لمشروع المساعدة اليابانية للأمن الإنساني الأساسي "كوسانوني".

وتقدم سفارة اليابان منحة تبلغ 55،240 دولارا أمريكيا إلى جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية لتحسين البيئة الغذائية وزيادة معدل التوظيف والدخل في المنطقة من خلال توفير مرافق لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان وبرنامج تدريبي للشباب، حيث سينشئ المشروع حظائر للماشية ومصنع الألبان بما في ذلك معدات وأدوات إنتاج الألبان وسيوفر برامج تدريبية للشباب.

ويعد هذا هو التعاون الرابع بين سفارة اليابان وجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية منذ عام 2008.

وفي حفل التوقيع، أعرب السفير أوكا عن سعادته بهذا التعاون الرابع مع جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية وأعرب عن تقديره للعمل المنجز من خلال برنامج كوسانوني مع سفارة اليابان في السابق في مجال الزراعة. وأعرب عن أمله في أن يجلب المشروع المزيد من الابتسامات على وجوه الناس في بلاط، مثل مشاريع كوسانوني السابقة مع المنظمة، كما أشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى ال 30 لبرنامج المنح كوسانوني في مصر، معربا عن استعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية، التي تلعب دورا محوريا في مصر من خلال تنفيذ برنامج كوسانوني.

وأعرب نادي كامل يوسف عن تقديره العميق لدعم كوسانوني من اليابان والتزامه القوي بالمشروع، كما سلط الضوء على ريادة برنامج كوسانوني في المجالات التي يدعمها، وعمله في مناطق لا يعمل بها مانحين أخرين، مما يجعله يصنع نموذج جديد، ويشجع من بعده الشركاء والاعمال على حدًا سواء لاستكشافه والعمل عليه. كما أشاد بالدراسة المستفيضة ببرنامج كوسانوني للمشروع والتي تركز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمشروع، حيث يهدف إلى تحقيق فائدة حقيقة للمجتمع.

يوفر برنامج كوسانوني دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية. قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 179 مشروعا، بما في ذلك هذا المشروع، في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة.