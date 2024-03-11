ليون يستعير آبنر فينيسيوس من ريال بيتيس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

توصل ريال بيتيس، لاتفاق مع أولمبيك ليون، حول انتقال الظهير الأيسر البرازيلي، آبنر فينيسيوس، للفريق الفرنسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل 4 ملايين يورو.

ليون يستعير آبنر فينيسيوس من ريال بيتيس

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، إلى أن الصفقة كلفت ليون 8 ملايين يورو، سيحصل ريال بيتيس على نصفها.

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ويتدرب فينيسيوس (23 عاما) تحت إمرة المدرب مانويل بيليجريني، منذ تعافيه من إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال فبراير/شباط الماضي.

وعلى مدار العام الذي تواجد فيه آبنر فينيسيوس مع ريال بيتيس، شارك اللاعب في 39 مباراة رسمية، ونجح في صناعة هدف وحيد.

وكان الفريق الإسباني قد تعاقد مع اللاعب في يناير/كانون ثان 2023، قادما من أتلتيكو باراناينسي.
 

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