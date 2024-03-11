أكد إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، إصابة ثنائي الفريق، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نبأ حزين لانتر ميلان قبل مواجهة اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

وأعلن إنتر في بيان، إصابة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، والبرازيلي كارلوس أوجوستو.

ولن يشارك اللاعبان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعد غد الأربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويعاني المهاجم النمساوي، الذي سجل هدف الفوز في مباراة الذهاب، من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وبالنسبة إلى الظهير الأيسر، فيعاني من إصابة في العضلية النعلية للساق اليمنى.

وأفاد بيان من النادي الإيطالي، بأن اللاعبين سيتم تقييم الوضع الصحي لهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

