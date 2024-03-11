مشاهدة مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الأولى رمضان 2024 مع فيصل العيسي

مشاهدة مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الأولى رمضان 2024 مع فيصل العيسي عرب سيد ARABSAAD

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مشاهدة مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024

قام الفنان السعودي فيصل العيسى بنشر إعلان مسلسل "شباب البومب 12" على قناة روتانا خليجية، والذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان القادم. ونشر فيصل عبر حسابه على إكس معلنًا قائلًا: "أحبائي، إليكم إعلان مسلسل شباب البومب 12، سيتم عرضه حصريًا في شهر رمضان على قناة روتانا خليجية".

إعلان مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024

قام فيصل بترويج العديد للمسلسل الجديد ببراعة، وأظهر سعادته بتكريم الفنان علي المدفع، مشيدًا بكلماته ومعبرًا عن امتنانه لمعالي المستشار تركي ال الشيخ.

شباب البومب الجزء 12

مسلسل "شباب البومب 12" يعرض مغامرات كوميدية جديدة تقودها ثلاث شخصيات مميزة: "عامر" و"كفتة" و"شكش". يأتي الموسم الجديد من هذه السلسلة الكوميدية السعودية الشهيرة لاستكشاف قضايا الشباب السعودي بطريقة طريفة ومرحة، مما يثير اهتمام الجماهير.

أبطال مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024

يبرز في دور البطولة في المسلسل مجموعة متألقة من نجوم الكوميديا، بما في ذلك فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومهند الجميلي، وسليمان المقيطيب، إلى جانب فنانين موهوبين آخرين.

لمشاهدة مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024 | من هنا 

لمشاهدة مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024 | من هنا 

يعرض المسلسل على قناة روتانا خليجية، حيث يستمتع الجمهور بمشاهدة أحداثه الممتعة والمضحكة، التي تجلب السرور والفرح للمشاهدين في كل حلقة.

القنوات الناقلة التي تعرض مسلسل شباب البومب الجزء 12

بالنسبة للقنوات الناقلة، يمكنك متابعة مسلسل شباب البومب الجزء الجديد على قناة روتانا خليجية من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعينايل ساتعرب ساتياه سات
التردد122261184312054
الاستقطابHHH
الترميز275002750027500
تصحيح الخطأ5/63/45/6
الجودةSDSDSD
شباب البومب 12 الحلقة الأولى موعد مسلسل شباب البومب 12 حدث تردد قناة روتانا خليجية مسلسل شباب البومب 12 الحلقة 1 الاولى HD مسلسل شباب البومب 12 الحلقة 1 الاولي مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024
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