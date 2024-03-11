مسلسلات رمضان 2024 | شاهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 1 ايجي بست | رابط مسلسل الكبير أوي ح 1 عرب سيد

مسلسلات رمضان 2024 | شاهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 1 ايجي بست | رابط مسلسل الكبير أوي ح 1 عرب سيد

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بوابة الفجر

مسلسلات رمضان 2024 | شاهد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 1 ايجي بست | رابط مسلسل الكبير أوي ح 1 عرب سيد، وزادت استفهامات الناس حول موعد العرض الأول للموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، الذي طال انتظاره بعد انتهاء المواسم السادس والسابع في عامي 2022 و2023. سنتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا العرض المنتظر.

مسلسل الكبير أو ي الجزء الثامن الحلقة 1

منذ عرض الجزء الأول، حقق المسلسل نجاحا واسع الشهرة على القنوات الفضائية. اهتم الفنان أحمد مكي بإنتاج أجزاء أخرى أكثر نجاحا من الأول، مما جذب الكثير من المشاهدين وأسس قاعدة جماهيرية عالية. تم الإعلان عن عرض الحلقة الأولى اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 في تمام الساعة 6:5 مساءً بتوقيت جرينتش، مع إعادته في الثالثة فجرا ومرة أخرى في الثالثة عصرًا.

أبطال مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن

شارك في هذه السلسلة العديد من الفنانين بما فيهم الفنان أحمد مكي، وعدد من الفنانين الآخرين كالتالي:

  • يشارك بالمسلسل الفنان بيومي فؤاد.
  • وعلى أن يشارك بالمسلسل الفنان محمد سلام.
  • ستعمل الفنانة رحمة أحمد مرة أخرى للمرة الثالثة على التوالي.
  • يشارك بالمسلسل الفنانة أمينة خليل.
  • ويشارك بالمسلسل الفنان محمد ثروت.
  • يشارك بالمسلسل الفنان محمود الليثي.
  • الفنانة صفاء الطوخي تشارك في المسلسل.
  • والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

تردد قناة اون درما مسلسل الكبير أوي

ظهر تذبذب قناة النايل سات على القناة الفضائية كالتالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد الخاص بالقناة: 11862.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 56.

قنوات عرض مسلسل الكبير أو ي 8

  • قناة on.
  • on drama.
  • منصة watch it
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