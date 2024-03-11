تشكيل العين أمام النصر في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
العين
العين

أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي النصر في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على ستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

تشكيل العين أمام النصر في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي - كوامي أوتون - إريك

خط الوسط: يحيى نادر - بارك يونغ-وو - محمد عباس - أليخاندرو روميرو 

خط الهجوم: خالد الهاشمي - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: علي لاجامي - عبد الإله العمري - محمد فتيل - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.

ويبحث فريق النصر، في مباراة اليوم، عن الفوز بفارق هدفين على الأقل، من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن فريق النصر قد خسر مواجهة الذهاب على ستاد هزاع بن زايد بهدف دون رد سجله المغربي سفيان رحيمي إثر تمريرة رائعة من أليخاندرو روميرو "كاكو".

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأول بارك في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.
 

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