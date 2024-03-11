جارية الآن (1-2) مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت

جولة آسيوية بين Al Ain VS Al Nasr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم بشغف نحو ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، حيث يترقبون سهرة رياضية مثيرة ومشوقة، تجمع بين فريقي النصر السعودي والعين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. يحمل هذا اللقاء أهمية كبيرة لكلٍ من الفريقين، حيث يسعى كل منهما للانتصار والتأهل للدور القادم في البطولة القارية الأبرز.

النصر يقلص الفارق أمام العين

سجل فريق النصر الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 45+5، حيث تمكن لاعبه عبد الرحمن غريب من إحراز الهدف. جاء الهدف بعد خطأ فادح من حارس مرمى فريق العين، الذي فشل في التعامل مع الكرة بشكل صحيح.

استغل اللاعب ساديو ماني هذا الخطأ ونجح في الاستيلاء على الكرة، ثم قام بتمريرها بسرعة لزميله عبد الرحمن غريب الذي كان في موضع مناسب داخل منطقة الجزاء. وبمهارة وتركيز عاليين، لم يجد غريب أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، محققاً بذلك هدفاً مهماً لفريقه.

هذا الهدف يعتبر لفريق النصر بمثابة دفعة معنوية كبيرة، حيث يقلص الفارق في النتيجة ويزيد من فرص فريقه في المباراة.

العين يضرب النصر بالهدف الثاني

في الدقيقة 45 من المباراة، نجحت فرقة العين في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان رحيمي، مما زاد من تفوقها في المباراة. جاء الهدف بعد هجمة منظمة لفريق العين، حيث قام لاعبو الفريق بتبادل التمريرات المتتالية بشكل رائع ومتناسق.

وفي ختام هذه الهجمة المنظمة، تلقى سفيان رحيمي الكرة في منطقة الجزاء، حيث استقبلها ببراعة ودقة. وبتسديدة متقنة، أطلق الكرة باتجاه المرمى مسجلاً الهدف الثاني لفريق العين. وتمكنت الكرة من اختراق الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى، مما جعل العين تتقدم بفارق أكبر في النتيجة.

العين يصعب مهمة النصر

بعد عودة تقنية الفيديو المساعدة، تمكن العين من تسجيل الهدف الأول في المباراة، وذلك في الدقيقة الثلاثين، حيث نجح سفيان رحيمي في هز شباك النصر. جاء الهدف بعد تمريرة بينية دقيقة من زميله، وجد رحيمي نفسه وحيدًا أمام مدافعي الفريق المنافس، حيث سدد كرة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى، محرزةً بذلك هدفًا مهمًا لصالح الفريق الإماراتي.

مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت

لمتابعة مباراة النصر والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، يقدم موقع الفجر خدمة مميزة للمشجعين حول العالم. تأتي هذه المباراة ذات الطابع الحاسم في إياب ربع نهائي البطولة لتقدم فرصة هامة لفريق النصر السعودي للتأهل إلى المربع الذهبي.

تجمع المباراة بين النصر والعين على ملعب الأول بارك، حيث سيبذل الفريقان قصارى جهدهما لتحقيق الفوز والتأهل. يأتي هذا اللقاء في إطار الإثارة والتشويق، خاصةً بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز العين بهدف نظيف.

ويقدم موقع الفجر خدمة مشاهدة مباراة النصر والعين مباشرة، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء الحاسم في إياب الدور ربع النهائي. يبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تعتبر هذه الخدمة فرصة مثالية لمحبي كرة القدم الذين يرغبون في متابعة المباراة وتشجيع فريقهم المفضل في رحلته نحو النجاح في دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه المباراة بعدما حقق فريق العين الإماراتي انتصارًا مهمًا في اللقاء الأول على أرضه في استاد هزاع بن زايد، حيث نجح في الفوز بهدفٍ نظيف سجله اللاعب المغربي سفيان رحيمي. وشهدت تلك المواجهة تألقًا كبيرًا من جانب حارس المرمى خالد عيسى، الذي قدم أداءً استثنائيًا وساهم في حفظ شباك فريقه من الهجمات المتكررة للخصم.

وبالرغم من أن الانتصار قد يكون قد أثر على ثقة فريق "العالمي"، الذي تعرض أيضًا لخسارة مدوية في الدوري السعودي أمام فريق الرائد بنتيجة 1-3، إلا أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو أكد في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه لن يستسلم وسيسعى لتحقيق "الريمونتادا"، أي العودة بقوة والتفوق في اللقاء التالي.

من ناحية أخرى، يسعى رجال المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لتكرار النجاح والتفوق خارج ملعبهم، وإعادة العين إلى منصة البطولة التي غابت عنها منذ عام 2003. يتوقع الجمهور الرياضي أن يقدم الفريق الإماراتي أداءً قويًا ومتميزًا في مباراة الإياب، وأن يسعى جاهدًا للتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية، وبهذه الأجواء المشحونة بالتوتر والتحدي، يتوقع عشاق الساحرة المستديرة مباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، تعكس الروح الرياضية الحقيقية وتستحق المتابعة بشغف وحماسة.

متى موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024؟

مساء يوم الإثنين 11 مارس/ آذار 2024، تعتبر مباراة النصر والعين واحدة من أهم المواجهات الرياضية المنتظرة في عالم كرة القدم. يتجدد الحماس والتوتر على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، حيث يتواجه النصر السعودي والعين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتوافق الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية. يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء بشغف وحماس، حيث تتحلى مباريات دوري أبطال آسيا بالإثارة والتشويق.

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. ومع تاريخهما الرياضي المتميز، يتوقع الجمهور أداءًا مميزًا وعروضًا قوية من الفريقين، حيث يسعى كلٌ منهما لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024؟

تتيح قنوات متعددة في الشرق الأوسط بث مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مما يسمح للجماهير بمتابعة الحدث الكروي المثير في مختلف الدول العربية.

في المملكة العربية السعودية، يُمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قناة SSC 1 HD، التي ستنقل اللقاء بجودة عالية وتغطية مميزة.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الممكن متابعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية 1، التي تُقدم تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية في العالم العربي وآسيا.

وبالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط، ستكون المباراة متاحة عبر قناة beIN Sports AFC 1 HD، التي تعتبر وجهة المشجعين لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى في القارة الآسيوية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة النصر والعين من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

كما من المقرر أن تكون المباراة مذاعة من خلال تطبيق "Starzplay" وكذلك عبر خدمة "بي إن كونكت".

من معلق مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024؟

متابعة مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا تصبح أكثر إثارة من خلال التعليق المميز الذي يُقدمه مجموعة من أبرز المعلقين على القنوات الرياضية المختلفة.

على قناة SSC السعودية، يمكن للمشاهدين الاختيار بين معلقين مميزين للتعليق على المباراة، حيث يُقدم مشاري القرني وحاتم بطيشة تعليقاتهما الشيقة التي تضيف المزيد من الحماس والتشويق للمشاهدين.

رابط مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا | من هنا

وعلى قناة أبوظبي الرياضية، يأتي التعليق على اللقاء من محمد الشامسي، الذي يتميز بأسلوبه الرائع والمميز في نقل الأحداث وتحليلها بشكل متميز.

أما على قناة "بي إن سبورتس"، فيُمكن للمشاهدين الاستماع إلى تعليق الخبير الكروي عصام الشوالي، الذي يتمتع بمهارة فائقة في نقل الأجواء الرياضية وجعل كل لحظة تستحق المتابعة.

معلقو مباراة النصر والعين اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

القنوات الناقلة المعلق Abu Dhabi Sports Asia 1

محمد الشامسى

SSC1

مشاري القرني - حاتم بطيشة

beIN Sports AFC HD

عصام الشوالي

Alkass Nine HD

خليل البلوشي

تشكيلة النصر السعودي المتوقعة ضد العين الإماراتي

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي – إيميريك لابورت – عزيز بيهيتش.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – عبد الله الخيبري.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – أيمن يحي سالم – تاليسكا.

تشكيلة العين الإماراتي المتوقعة ضد النصر السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: دامان كوماري – خالد الهاشمي – إيريك دو مينيزيس.

الوسط: عبد الكريم تراوري – بارك يونغ وو – خالد البلوشي – سفيان رحيمي.

الهجوم: أليخاندرو روميرو "كاكو" – ماتياس بالاسيوس – سلطان الشامسي.

يبحث الجمهور السعودي والإماراتي بشكل مكثف اليوم عن القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تعتبر الفرصة الأخيرة لرفاق النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو من أجل تجاوز هزيمة الذهاب وضمان التأهل لنصف نهائي المسابقة الآسيوية.

رابط مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا | من هنا

وسنقدم في هذا المقال كل ما يخص القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إضافة إلى موعد المباراة وكذا التشكيلة المتوقعة للفريقين العربيين، حيث يتوقع أن تشهد هذه المواجهة القوية صراعا محتدما من أجل المرور إلى المربع الذهبي.

مواجهة الحسم

يستقبل النصر السعودي، نظيره العين الإماراتي اليوم الاثنين على ملعب الأول بارد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يسعى العالمي إلى تجاوز عثرة مباراة الذهاب التي انهزم فيها بهدف نظيف، والبحث عن تأمين العبور لنصف النهائي وذلك بتحقيق الفوز على العين في مباراة اليوم الحاسمة.

ويخوص النصر السعودي بقيادة نجمه العالمي كريتسيانو رونالدو هذه المباراة برغبة تجاوز هذا الدور والوصول إلى نصف النهائي ومن ثم الوصول للنهائي والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، خصوصا وأن رفع اللقب الآسيوي يبقى هو حلم الدون رونالدو منذ التحاقه بالفريق "العالمي".

وانتهت مباراة الذهاب بفوز العين على النصر، بهدف المغربي سفيان رحيمي، ليزيد الضغط على العالمي الذي يخوض هذه المواجهة وهو متأخر في النتيجة لأول مرة في تاريخ مشاركاته في هذه البطولة القارية.