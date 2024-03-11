جارية آلحين (1-2) بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت

منافسة آسيوية بين Al Ain VS Al Nasr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والعين بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا، تشهد مباراة العين والنصر اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اهتمامًا كبيرًا من قبل الجماهير السعودية والإماراتية، حيث يتطلع الجمهور بشغف لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة وموعد البث، إضافة إلى التشكيلة المتوقعة للفريقين العربيين في هذه المواجهة المهمة.

النصر يضرب الهدف الأول أمام العين

تمكن النصر من تسجيل هدفه الأول في المباراة في الدقيقة 45+ من الشوط الأول، وجاء الهدف بفضل خطأ فادح من حارس العين. استغل النجم السنغالي ساديو ماني هذا الخطأ حيث نجح في استخلاص الكرة، ثم قام بتمريرها بشكل دقيق إلى زميله عبد الرحمن غريب.

غريب وجد نفسه أمام الهدف بدون أي عقبات، حيث لم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك. استغل اللاعب هذه الفرصة الثمينة لتعزيز فرص فريقه في التأهل، وجلب الأمل لجماهير النصر في تحقيق الريمونتادا والعبور إلى الدور نصف النهائي.

سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني للعين

تمكن فريق العين من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 45، حيث شهدت اللقطة هجمة منظمة من لاعبي العين، حيث قاموا بتبادل التمريرات بشكل متسلسل ودقيق. وفي ختام هذه الهجمة الهجومية المتناغمة، تمكن النجم الجزائري سفيان رحيمي من إنهاء الكرة بتسديدة متقنة.

رحيمي، الذي يظهر بمستوى رائع، استخدم مهاراته لتوجيه الكرة باتجاه المرمى بشكل دقيق، حيث انطلقت التسديدة باتجاه الزاوية اليمنى للمرمى. نجحت الكرة في العبور من مجموعة من اللاعبين والدفاعات لتسكن الشباك، مما أضاف نقطة ثانية للعين في المباراة.

بهذا، يتقدم العين بفارق هدفين في المباراة، مما يعزز من موقفه في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، ويضع النصر في مأزق يتطلب جهدًا إضافيًا للعودة في اللقاء.

النصر يتلقي الهدف الأول من العين

بعد العودة إلى تقنية الفيديو، تمكن فريق العين من تسجيل الهدف الأول في المباراة، حيث استغل اللاعب سفيان رحيمي الفرصة في الدقيقة 30. جاء الهدف عبر تمريرة بينية دقيقة قادمة من زميله، وجد رحيمي نفسه منفردًا خلف مدافعي النصر، حيث قام بتسديد كرة دقيقة من داخل منطقة الجزاء.

تألق رحيمي في اللحظة المناسبة وأظهر براعته الكبيرة، حيث وجد الفرصة المناسبة للتسديد على المرمى. وبتسديدة متقنة، وضع الكرة في الزاوية اليسرى للمرمى، مسجلاً هدفًا رائعًا لصالح فريق العين.

هذا الهدف يضع العين في موقع متقدم في المباراة، مما يجعل المشجعين وعشاق الفريق ينتظرون بفارغ الصبر تطورات اللقاء وردود الأفعال من الفريقين.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت

من خلال موقع الفجر، يمكن للمشجعين متابعة مباراة النصر والعين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024. يأتي هذا اللقاء المهم بمناسبة بحث النصر عن العبور إلى الدور القادم من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على أرض ملعب الأول بارك، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات. يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم في مسابقة دوري أبطال آسيا.

تقام المباراة الحاسمة بين النصر السعودي والعين الإماراتي اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك، حيث يتطلع النصر إلى تحقيق الفوز وتجاوز العثرة التي واجهها في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز العين بهدف نظيف.

يعتبر النصر السعودي بقيادة النجم العالمي كريتسيانو رونالدو أحد المرشحين البارزين للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز اليوم وضمان المرور إلى المربع الذهبي ومن ثم الوصول إلى النهائي.

تأتي هذه المباراة في ظل ضغط كبير يواجهه النصر بعد هزيمته في مباراة الذهاب، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير لرؤية أداء مميز من الفريق وتحقيق الانتصار.

من جهة أخرى، يسعى العين الإماراتي للحفاظ على تقدمه في البطولة وتأكيد تفوقه على النصر، وبالتالي ضمان التأهل إلى المربع الذهبي، وذلك بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السعودي في المباراة اليوم.

يُنتظر أن تكون المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وضمان التأهل، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة صراعًا شديدًا من أجل المرور إلى المرحلة التالية من البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا اللقاء في ظل تألق العين في مباراة الذهاب، مما يجعل النصر مطالبًا بتقديم أداء قويًا وتحقيق الفوز للمرور إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة النصر السعودي والعين في دوري أبطال آسيا اليوم

تنطلق مباراة العين الإماراتي مع ضيفه فريق النصر السعودي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت

لمشاهدة مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي في أبطال آسيا

يمكن مشاهدة مباراة النصر السعودي مع العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في بث مباشر عبر شاشة قناة بي إن سبورتس آسيا، وقناة الكاس، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة ssc السعودية.

معلق مباراة النصر ضد العين في دوري أبطال آسيا اليوم

يعلق عصام الشوالي على مباراة النصر السعودي مع العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس آسيا، وخليل البلوشي عبر قناة الكاس.

معلقو مباراة النصر والعين اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

القنوات الناقلة المعلق Abu Dhabi Sports Asia 1

محمد الشامسى

SSC1

مشاري القرني - حاتم بطيشة

beIN Sports AFC HD

عصام الشوالي

Alkass Nine HD

خليل البلوشي

تشكيلة النصر السعودي المتوقعة ضد العين الإماراتي

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: عبد الإله العمري – علي لاجامي – إيميريك لابورت – عزيز بيهيتش.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو – عبد الله الخيبري.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – أيمن يحي سالم – تاليسكا.

تشكيلة العين الإماراتي المتوقعة ضد النصر السعودي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: دامان كوماري – خالد الهاشمي – إيريك دو مينيزيس.

الوسط: عبد الكريم تراوري – بارك يونغ وو – خالد البلوشي – سفيان رحيمي.

الهجوم: أليخاندرو روميرو "كاكو" – ماتياس بالاسيوس – سلطان الشامسي.

في مباراة الإياب اليوم بين النصر والعين في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يترقب عشاق الكرة السعودية والإماراتية مشاهدة فرقهما المحلية في مواجهة حاسمة للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية. بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز العين بهدفٍ نظيف، يبحث النصر عن الثأر وتحقيق الريمونتادا، خاصة بعد غياب مدافعه الإسباني إيمريك لابورت الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

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تفتقد جماهير النصر خدمات لابورت في لقاء الإياب، الذي سيشكل تحدّيًا إضافيًا للفريق السعودي، لكنها في الوقت ذاته تثير التحفيز والتحدي للاعبين الآخرين لتقديم أداء قوي ومحاولة تجاوز العقبات والوصول للنتيجة المرجوة.

من جانبه، يسعى العين للاستفادة من تقدمه في مباراة الذهاب والحفاظ على الأداء المميز للتأهل إلى المربع الذهبي، وهو الأمر الذي يعزّز من حظوظه بالتأهل بالرغم من التحديات التي قد تواجهه.

وفي هذا السياق، يسعى كلٌ من النصر والعين لتحقيق أهدافه في هذه المباراة المهمة، وسط توترات وتحفيزات تجعل المواجهة أكثر جاذبية وإثارة.

رابط مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا | من هنا

يأمل النصر بقيادة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز والعبور إلى دور نصف النهائي، وتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخه، في حين يطمح العين في مواصلة مسيرته الناجحة والتأهل إلى المربع الذهبي للمنافسة على اللقب.

تأتي هذه المباراة في إطار التنافس الشرس بين الأندية العربية على الساحة القارية، حيث يتنافس الفريقان على مكان في نصف النهائي بكل إمكانياتهما وقدراتهما.

ومن المثير للاهتمام أن المباراة الثانية لدور ربع النهائي شهدت فوزًا مثيرًا للهلال السعودي على الاتحاد السعودي، مما يضيف للتنافسية والحماسة في هذه المرحلة من البطولة.

بالنظر إلى الأداء السابق لكلا الفريقين وطموحاتهما، يمكن القول إن المباراة اليوم ستكون م

ليئة بالتشويق والإثارة، ومن المؤكد أن الجماهير ستكون على موعد مع عرض كروي مثير وندية قوية على أرض الملعب.