مسلسلات رمضان 2024 | شاهد مسلسل الحشاشين الحلقة 1 ايجي بست | رابط مسلسل الحشاشين ح 1 واتش ايت

مسلسلات رمضان 2024 | شاهد مسلسل الحشاشين الحلقة 1 ايجي بست | رابط مسلسل الحشاشين ح 1 واتش ايت، وفي الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين"، تصاعدت التوترات والصراعات بين شخصيات القصة، حيث تم تقديم مبعوث من ملك فرنسا إلى قلعة ألموت، التي يتزعمها حسن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز. وقدم المبعوث رسالة تطالب بولاء القلعة لملك فرنسا وهو يحاول بناء تحالف معهم.

ما أثار الاستياء والتصدي من جانب أحمد عيد، الذي يقوم بدور الذراع اليمنى لحسن الصباح، الذي أكد على ولاء قلعة ألموت لسيدها فقط، مما يعكس الولاء القوي لقائد القلعة وتمسكه بسيادته.

وفي لقطة أخرى، عبّر حسن الصباح بشكل ساخر عن قوة قلعة ألموت وتحديه للمبعوث من ملك فرنسا، مما يعكس شخصيته القوية وثقته بقوته وقوة القلعة التي يديرها.

وفي إطار الولاء الشديد لحسن الصباح، قام أحد جنود الحشاشين بتجاهل المبعوث والتعبير عن استعداده للتضحية بحياته دون تردد، مما يبرز الطاعة الكاملة والولاء اللا محدود لقائد القلعة ومدى تأثيره وسيطرته على أتباعه.

وبهذه الأحداث المشوقة، يتواصل تطور القصة وتصاعد الصراعات والتوترات بين الشخصيات، مما يزيد من حماس المشاهدين وتشويقهم لما سيحدث في الحلقات القادمة من المسلسل "الحشاشين".

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز في تمام الساعة 9:15 مساءً على قناة dmc حصريًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it، وسيتم إعادة عرض الحلقة في الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساءً.

لمشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 1 جودة عالية | من هنا

لمشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 1 جودة عالية | من هنا

مسلسل الحشاشين هو مسلسل تاريخي يحدث في القرن الحادي عشر، في شمال بلاد فارس، حيث قام حسن الصباح بتأسيس فرقة من أكثر المخلصين لعقيدة الإسماعيلية وسماهم "الفدائيين". هؤلاء الرجال لا يخافون الموت من أجل تحقيق أهدافهم، وكانوا يزرعون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" يتمتع بتمثيل نخبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.