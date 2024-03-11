مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى كاملة ماي سيما

مسلسلات رمضان 2024،شاهد مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى كاملة ماي سيما،تميزت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بظهور مبعوث من ملك فرنسا إلى قلعة ألموت التي يقودها حسن الصباح الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز، حيث قدم رسالة تطلب منهم جميعا الولاء للملك الفرنسي ولكن أحمد عيد الذي يلعب دور الذراع اليمني لحسن الصباح أكد أن ولاء قلعة ألموت هو لسيدها فقط.

ثم ظهر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ورد على سؤال مبعوث ملك فرنسا بسخرية بخصوص قوة قلعة ألموت وقال: "ما هي قوة قلعة وسط الجبال؟" ثم توجه حسن الصباح بكلامه إلى أحد جنود الحشاشين قائلًا: "أنت مستعد للتضحية فداءً للدين"، وأجاب الجندي بالسمع والطاعة لصاحب المفتاح للجنة، كما وُصف حسن الصباح.

ثم يصعد الجندي إلى أعلى القلعة ويقول: "أخ نفسي لمَن يحمل مفتاح الجنة" ويقفز إلى الموت، مما يبرز عظمة سيطرة حسن الصباح على أتباعه وجنوده إلى هذا الحد.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، في تمام الساعة 9:15 مساءً حصريًا على قناة dmc، وفي نفس الوقت على منصة Watch It وسيتم إعادة عرض الحلقة في الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساءً.

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لمشاهدة مسلسل مسلسل الحشاشين الحلقة 1| اضغط هنا



مسلسل الحشاشين الحلقة 1 الاولى

مسلسل الحشاشين هو مسلسل تاريخي يحدث في القرن الحادي عشر في شمال بلاد فارس، حيث قام حسن الصباح بتأسيس فرقة من المومنين بالعقيدة الإسماعيلية وسميت بـ "الفدائيين" هؤلاء الرجال ليسوا يخافون من الموت من أجل تحقيق أهدافهم، وكانوا يثيرن الرعب في قلوب الحكام والأمراء الذين يعارضونهم، واستطاعوا اغتيال العديد من الشخصيات الهامة جدا.

مسلسل الحشاشين 1

يتمثل مسلسل الحشاشين في بطولة النجوم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وقد تم تأليف المسلسل من قبل عبد الرحيم كمال، وتوجيه بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.