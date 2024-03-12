وليد عبد اللطيف: جوميز مدرب جيد وله شخصية قوية ويحتاج وقت للتأقلم مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق وليد عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق عن رأيه في مباراة الزمالك والأهلي السابقة في نهائي كأس مصر والتي أقيمت في السعودية.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: " جوميز مدرب الزمالك كان يفكر في اللعب بمهاجم صندوق لذلك شارك ناصر منسي بدلًا من الجزيري".

وتابع: الزمالك يعاني من مشكلة في العمق الهجومي والذي يتمثل في زيادة مصطفى شلبي وزيزو كثنائي هجومي مع ناصر منسي رأس الحربة"

وأكمل: "زيزو يلعب بشكل فردي في الفترة الأخيرة، وده خطأ كبير، جمهور الزمالك بيحبه".

وأردف: "جوميز مدرب جيد للغاية، وله شخصية كبيرة ولم يخوض سوى 4 مباريات مع الفريق ويحتاج لوقت لكي يظهر تأثيره الفني في الملعب، ولا بد وأن يتحدث أفراد الجهاز الفني معه لمعرفته بمدى قوة اللاعبين ومستوياتهم".

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