"تردد قناة المجد كيدز" دليل شامل للأهل والأمهات

في الوقت الحالي، يسعى العديد من الأهل والأمهات إلى معرفة تردد قناة المجد كيدز، القناة المتخصصة في بث البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج اليومية، مثل الكرتون، والمسابقات، وبرامج تعليمية تساهم في تربية الأطفال بشكل صحيح وتعزز قيم الدين الإسلامي.

تردد قناة المجد كيدز على النايل سات



- التردد: 11372.

- اتجاه الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- معدل الترميز: 27500.

برامج قناة المجد كيدز



1. **برنامج توتة وب توتة:** برنامج تعليمي يقدم معلومات عامة للأطفال.

2. **برنامج نوادر:** برنامج كوميدي يقدم مواقف مضحكة من الحياة اليومية.

3. **برنامج رحلة:** برنامج ترفيهي يقدم ألعابًا وأنشطة ممتعة.

4. **برنامج حكايات:** برنامج قصصي يقدم حكايات من التراث العربي والعالمي.

5. **برنامج أناشيد:** برنامج غنائي يقدم أغاني تعليمية وترفيهية.

6. **برنامج تعليم القرآن الكريم:** برنامج يقدم دروسًا في تعليم القرآن للأطفال.

7. **برنامج تعليم اللغة العربية:** برنامج يقدم دروسًا في تعليم اللغة العربية.

8. **برنامج تعليم اللغة الإنجليزية:** برنامج يقدم دروسًا في تعليم اللغة الإنجليزية.

9. **برنامج المسابقات:** برنامج يقدم مسابقات ثقافية للأطفال.