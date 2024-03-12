قناة MBC العراق: مرجعك لمتابعة الدراما الرائعة

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بوابة الفجر

تبرز قناة MBC العراق كواحدة من أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، حيث نالت إعجاب وتفاعل الكثير من المشاهدين بفضل تقديمها لمجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج الحصرية بشكل مجاني، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم لعام 2024.

تردد قناة MBC العراق على نايل سات


- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11938.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
- جودة القناة: HD.

تردد قناة MBC العراق على عرب سات


- التردد: 11862.
- معامل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قنوات MBC العراق


تشمل MBC مجموعة من القنوات المتميزة، منها:
- قناة MBC مصر.
- قناة MBC العربية.
- قناة MBC 3.
- قناة MBC بوليوود.
- قناة MBC1.
- قناة MBC العراق.

مع هذه الترددات، يُمكنكم الاستمتاع بمتابعة محتوى قناة MBC العراق الرائع خلال شهر رمضان وفي أي وقت آخر، والتمتع بمجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات المميزة.

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