تردد قناة MBC مصر: انغماسك في عالم الدراما الرائعة

في رمضان 2024، يترقب محبو الدراما في مصر والوطن العربي عرض العديد من المسلسلات الحصرية على قناة MBC مصر، التي أصبحت من بين أهم القنوات الفضائية في الوقت الحالي. تتميز القناة ببث العديد من البرامج والمسلسلات بشكل مجاني، ومن بين هذه الأعمال يتألق برنامج "رامز جلال الجديد: رامز جاب من الأخر".

تردد قناة MBC مصر على نايل سات



- التردد: 11470.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب الإرسال: أفقي.

- جودة القناة: HD.

كيفية ضبط قناة MBC مصر على التلفاز

1. انتقل إلى إعدادات الرسيفر.

2. انتقل إلى قسم التركيب.

3. أدخل كلمة المرور الافتراضية (عادة "0000").

4. حدد نايل سات وأكمل الإجراءات.

5. إضافة تردد جديد: 11470 مع استقطاب أفقي.

6. اختر البحث اليدوي.

7. انتظر حتى انتهاء البحث وقم بعملية التخزين.

بهذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع ببرامج MBC مصر خلال رمضان وفي أي وقت آخر، والغوص في عالم الدراما الرائعة التي تقدمها القناة.