تردد قناة MBC مصر: انغماسك في عالم الدراما الرائعة

منوعات
بوابة الفجر

في رمضان 2024، يترقب محبو الدراما في مصر والوطن العربي عرض العديد من المسلسلات الحصرية على قناة MBC مصر، التي أصبحت من بين أهم القنوات الفضائية في الوقت الحالي. تتميز القناة ببث العديد من البرامج والمسلسلات بشكل مجاني، ومن بين هذه الأعمال يتألق برنامج "رامز جلال الجديد: رامز جاب من الأخر".

تردد قناة MBC مصر على نايل سات


- التردد: 11470.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- استقطاب الإرسال: أفقي.
- جودة القناة: HD.

كيفية ضبط قناة MBC مصر على التلفاز

 

1. انتقل إلى إعدادات الرسيفر.
2. انتقل إلى قسم التركيب.
3. أدخل كلمة المرور الافتراضية (عادة "0000").
4. حدد نايل سات وأكمل الإجراءات.
5. إضافة تردد جديد: 11470 مع استقطاب أفقي.
6. اختر البحث اليدوي.
7. انتظر حتى انتهاء البحث وقم بعملية التخزين.

بهذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع ببرامج MBC مصر خلال رمضان وفي أي وقت آخر، والغوص في عالم الدراما الرائعة التي تقدمها القناة.

ام بي سي تردد قناة ام بي سي قناة ام بي سي مصر تردد قنوات ام بي سي قنوات ام بي سي مصر
Elfagr.org

مواد متعلقة

قناة MBC العراق: مرجعك لمتابعة الدراما الرائعة
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تدمير مباني السفارة المصرية بالخرطوم واحراق جميع محتوياتها (صور)

عاجل: تحديث أسعار الذهب اليوم ٢ رمضان في مصر

تحرك عاجل من وزير الرياضة بعد أزمة أحمد رفعت

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ( 1-1) اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي 2024

عاجل- موعد إجراء قرعة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا والمواجهات المحتملة للأندية المصرية

عاجل: أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024.. تحديث للأسعار بناءً على لجنة التسعير التلقائي

عاجل.. الزمالك يفقد 13 لاعبًا أمام الجونة في دوري نايل

بعد تصريحات المخرج محمد سامي.. مي عمر تتصدر التريند