تردد قناة طيور الجنة 2024: تجربة فريدة للأطفال

في رغبةٍ حثيثة لتلبية حاجات الأطفال، يتساءل العديد من الأهالي عن تردد قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تعد هذه القناة من بين أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي حاليًا، حيث تقدم محتوى غني من الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات



- التردد: 11258.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على عرب سات وسهيل سات



- عرب سات: 11399، معدل ترميز 27500، استقطاب عمودي.

- سهيل سات: 10730، معدل ترميز 27500، استقطاب عمودي.

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى تعليمي باللغة العربية وأناشيد مميزة تعكس قيم الدين الإسلامي. تجذب القناة اهتمام الأطفال ببرامجها الممتعة، وفي شهر رمضان، تقدم باقة من الأغاني المميزة لتجعل الأوقات العائلية أكثر متعة وترفيهًا.