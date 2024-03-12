أسعار الدولار تستهل تعاملات اليوم على استقرار بجميع البنوك

سجلت أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، استقرار في البنوك المصرية حول مستويات 49 جنيها، وذلك بعد سماح البنك المركزي بتحديد أسعار الدولار مقابل الجنية وفقا لأليات العرض والطب بالأسواق.

سعر الدولار الآن بأكبر بنكي حكوميين الأهلي ومصر:

وسجلت أسعار الدولار، بداية تعاملات البنوك، نحو 49 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأثنين في بنكي الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع على الترتيب.

وسجل سعر الدولار الان في أول أيام رمضان ببنوك الإسكندرية ولنك الاستثمار القومي وكريدي أجري كول، والبنك التجاري الدولي وبنك ات اس بي سي وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

أفضل بنك تبيع له الدولار للبنوك:

وجاء أعلي سعر لبيع الدولار للبنوك في بنك أبو ظبي الإسلامي بسعر 49.25 جنيها للشراء و49.35 جنيها للبيع.

أفضل بنك تشتري منه الدولار بأقل الأسعار:

وبينما قدم بنك الكويت الوطني افضل سعر لشراء الدولار منه بداية تعاملات اليوم الاثنين 11 مارس، عند 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.