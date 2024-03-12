بمشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء.. 42 درسًا أسبوعيًا في المسجد الحرام في رمضان

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بوابة الفجر

تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الجاري في المسجد الحرام (42) درسًا علميًا أسبوعيًا، يقدمها (13) من أصحاب الفضيلة المدرسين، يلقون فيها من (20) كتابًا في تخصصات (الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث)، بعد صلاة (العصر، المغرب، العشاء)، إضافة إلى دروس بعد صلاة (التراويح، الفجر)، وجميعها تقام في توسعة الملك فهد - رحمه الله - الدور الأرضي والدور الأول، وفي التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.

 كما تبث الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر منصة "منارة الحرمين"، وسيشارك فيها عدد 4 من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.

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